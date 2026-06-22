Trzęsienie ziemi po popisie Messiego. Gwiazdor wprost o transferze. Ma zastąpić Lewandowskiego
Robert Lewandowski oficjalnie za nieco ponad tydzień przestanie być piłkarzem FC Barcelona. "Blaugrana" już od kilku tygodni jasno wytypowała jego następcę. Tym ma być Julian Alvarez. Jak na razie oferta Barcelony nie została jednak przyjęta. Po meczu na mundialu między Argentyną i Austrią Alvarez w końcu publicznie zabrał głos. Jego słowa niosą się już po świecie.
FC Barcelona szuka nowego napastnika. Po decyzji Roberta Lewandowskiego o odejściu z drużyny znalezienie następcy Polaka stało się dla klubu z Katalonii absolutnym priorytetm. Ucichł temat wzmocnienia obrony, cała dyrekcja sportowa skupia się na sprowadzeniu jakościowego gracza na pozycję dziewiątki.
Nazwisk na liście jest kilka, ale faowryt od początku jeden - Julian Alvarez. Argentyńczyk jest wymarzonym transferem Hansiego Flicka i na papierze pasowałby do koncepcji Niemca wręcz idealnie. Barcelona już od kilku tygodni próbuje wykupić Argentyńczyka z Atletico Madryt.
Alvarez wprost. Chce transferu
Pierwsza oferta na kwotę opiewającą na około 100 milionów euro została jednak odrzucona, a na domiar złego po Alvareza zgłosił się Real Madryt. "Królewscy" złożyli propozycję na aż 150 milionów euro. Ta również została odrzucona, a Atletico bardzo wyraźnie wskazało na klauzulę w wysokości 500 milionów euro.
Wobec tego Barcelona została postawiona w trudnej sytuacji i zaczęła wyczekiwać ruchu piłkarza. Ten w pewnym sensie pojawił się po meczu mundialu Argentyny z Austrią. Alvarez zabrał publicznie głos. - Nie jest to odpowiedni moment, by o tym mówić, ale nie mogę też tego ukrywać - staram się być uczciwym człowiekiem - rozpoczął dla ESPN.
- Rozmawiałem z przedstawicielami Atletico Madryt i uważam, że dla wszystkich najlepszym rozwiązaniem jest transfer. Chcę spełnić swoje marzenie - dodał. Jest to oczywiście sygnał do władz Atletico, ale nie sposób nie zauważyć, że Alvarez nie sprecyzował, gdzie chciałby odejść. Ta saga z pewnością jeszcze potrwa.