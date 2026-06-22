Trzęsienie ziemi po popisie Messiego. Gwiazdor wprost o transferze. Ma zastąpić Lewandowskiego

FC Barcelona szuka nowego napastnika. Po decyzji Roberta Lewandowskiego o odejściu z drużyny znalezienie następcy Polaka stało się dla klubu z Katalonii absolutnym priorytetm. Ucichł temat wzmocnienia obrony, cała dyrekcja sportowa skupia się na sprowadzeniu jakościowego gracza na pozycję dziewiątki.

Nazwisk na liście jest kilka, ale faowryt od początku jeden - Julian Alvarez. Argentyńczyk jest wymarzonym transferem Hansiego Flicka i na papierze pasowałby do koncepcji Niemca wręcz idealnie. Barcelona już od kilku tygodni próbuje wykupić Argentyńczyka z Atletico Madryt.

Alvarez wprost. Chce transferu

Pierwsza oferta na kwotę opiewającą na około 100 milionów euro została jednak odrzucona, a na domiar złego po Alvareza zgłosił się Real Madryt. "Królewscy" złożyli propozycję na aż 150 milionów euro. Ta również została odrzucona, a Atletico bardzo wyraźnie wskazało na klauzulę w wysokości 500 milionów euro.

Wobec tego Barcelona została postawiona w trudnej sytuacji i zaczęła wyczekiwać ruchu piłkarza. Ten w pewnym sensie pojawił się po meczu mundialu Argentyny z Austrią. Alvarez zabrał publicznie głos. - Nie jest to odpowiedni moment, by o tym mówić, ale nie mogę też tego ukrywać - staram się być uczciwym człowiekiem - rozpoczął dla ESPN.

- Rozmawiałem z przedstawicielami Atletico Madryt i uważam, że dla wszystkich najlepszym rozwiązaniem jest transfer. Chcę spełnić swoje marzenie - dodał. Jest to oczywiście sygnał do władz Atletico, ale nie sposób nie zauważyć, że Alvarez nie sprecyzował, gdzie chciałby odejść. Ta saga z pewnością jeszcze potrwa.

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta PAU BARRENA AFP





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