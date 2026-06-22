Trzęsienie ziemi po popisie Messiego. Gwiazdor wprost o transferze. Ma zastąpić Lewandowskiego

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Robert Lewandowski oficjalnie za nieco ponad tydzień przestanie być piłkarzem FC Barcelona. "Blaugrana" już od kilku tygodni jasno wytypowała jego następcę. Tym ma być Julian Alvarez. Jak na razie oferta Barcelony nie została jednak przyjęta. Po meczu na mundialu między Argentyną i Austrią Alvarez w końcu publicznie zabrał głos. Jego słowa niosą się już po świecie.

Julian Alvarez i Pedri
Julian Alvarez i PedriOscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

FC Barcelona szuka nowego napastnika. Po decyzji Roberta Lewandowskiego o odejściu z drużyny znalezienie następcy Polaka stało się dla klubu z Katalonii absolutnym priorytetm. Ucichł temat wzmocnienia obrony, cała dyrekcja sportowa skupia się na sprowadzeniu jakościowego gracza na pozycję dziewiątki.

Rewolucja w klubie Ekstraklasy, prezes powiedział "pas". To już oficjalne

Nazwisk na liście jest kilka, ale faowryt od początku jeden - Julian Alvarez. Argentyńczyk jest wymarzonym transferem Hansiego Flicka i na papierze pasowałby do koncepcji Niemca wręcz idealnie. Barcelona już od kilku tygodni próbuje wykupić Argentyńczyka z Atletico Madryt.

Alvarez wprost. Chce transferu

Pierwsza oferta na kwotę opiewającą na około 100 milionów euro została jednak odrzucona, a na domiar złego po Alvareza zgłosił się Real Madryt. "Królewscy" złożyli propozycję na aż 150 milionów euro. Ta również została odrzucona, a Atletico bardzo wyraźnie wskazało na klauzulę w wysokości 500 milionów euro.

Ogłosili ws. Messiego, tuż po historycznym meczu. Nie mogło być inaczej

Wobec tego Barcelona została postawiona w trudnej sytuacji i zaczęła wyczekiwać ruchu piłkarza. Ten w pewnym sensie pojawił się po meczu mundialu Argentyny z Austrią. Alvarez zabrał publicznie głos. - Nie jest to odpowiedni moment, by o tym mówić, ale nie mogę też tego ukrywać - staram się być uczciwym człowiekiem - rozpoczął dla ESPN.

- Rozmawiałem z przedstawicielami Atletico Madryt i uważam, że dla wszystkich najlepszym rozwiązaniem jest transfer. Chcę spełnić swoje marzenie - dodał. Jest to oczywiście sygnał do władz Atletico, ale nie sposób nie zauważyć, że Alvarez nie sprecyzował, gdzie chciałby odejść. Ta saga z pewnością jeszcze potrwa.

Dwóch mężczyzn w eleganckich garniturach siedzi na tle ściany z logo Nike i Spotify, jeden z nich trzyma mikrofon i przemawia, drugi uważnie słucha.
FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworytaPAU BARRENA AFP


Robert Lewandowski zagra we Włoszech? "To może być ważne". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja