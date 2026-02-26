Trzech Polaków w Realu, jedyny taki przypadek w historii. Tak potoczyły się ich losy

Przez wiele lat uważało się, że pierwszym - i przez długi czas jedynym - Polakiem w barwach Realu Madryt był Walter Rositzky - a przynajmniej taką wersję przedstawiano w rozlicznych starszych źródłach. Poza słowiańsko brzmiącym nazwiskiem nie ma jednak jasnych przesłanek co do tego, by uznać tego piłkarza za "naszego".

Rositzky urodził się i zmarł w Hamburgu, tam też stawiał pierwsze piłkarskie kroki w ekipie Ottensen 07 (dziś, po kilku fuzjach, jego tradycję w pewien sposób kontynuuje ekipa Grun-Weiss Eimsbuttel). Swego czasu był jednak związany z "Królewskimi", a wcześniej także z... FC Barcelona. Tak czy inaczej nie przecierał szlaków polskim futbolistom w Hiszpanii - należy go uznać za przedstawiciela Niemiec na Półwyspie Iberyjskim (konkretnie w latach 1911 - 1914).

Nie ulega jednak wątpliwości, że blisko sto lat później wśród "Los Blancos" zdarzyły się "biało-czerwone" wątki - i to jakie! W styczniu 2007 roku w Madrycie zameldowało się trzech młodych Polaków: Kamil Glik, Szymon Matuszek oraz Krzysztof Król.

"Polska kolonia" w Realu Madryt. Glik, Matuszek i Król dostali szansę od giganta

Wszystkich trzech łączyła przygoda z Wodzisławską Szkołą Piłkarską, po której Glik z Matuszkiem przenieśli się do Silesii Lubomia, a potem ta dwójka niespodziewanie przeprowadziła się do Hiszpanii.

"Nasz prezes robił różne interesy, m.in. w Hiszpanii. Nawiązał tam kontakt z ludźmi prowadzącymi klub Union Deportiva Horadada i wysłał do nich swojego syna, który także z nami grał. Poleciał, był błyskotliwym napastnikiem i strzelał tam masę goli, dzięki czemu działacze Horadady przyjechali do Polski zobaczyć mecze naszego klubu. Spodobaliśmy się na tyle, że oprócz bagaży zabrali z powrotem trzech zawodników - mnie, Kamila Glika i Krzysztofa Guta, który nie gra już w piłkę" - wspominał potem po latach w wywiadzie z portalem "Weszło" Matuszek.

"Na miejscu okazało się, że dajemy radę, więc po krótkim czasie wrócili do Polski licząc, że w Lubomii odkryli kopalnię talentów. W pewnym momencie na testach w Horadadzie było kilkunastu zawodników Silesii i językiem hiszpańskiej szatni stał się polski" - dodał.

Ostatecznie UD Horadada stała się dla Glika i Matuszka trampoliną do związania się z Realem Madryt, a wśród "Los Merengues" jednocześnie zameldował się także ich dawny znajomy z WSP, Krzysztof Król, który w międzyczasie szlifował swój talent w Amice Wronki i Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski.

Mowa tu oczywiście jednak nie o seniorskim składzie RM, a o drużynach młodzieżowych - i o ile Kamil Glik oraz Szymon Matuszek w tej hierarchii wspięli się na poziom Realu C, o tyle Król zawędrował aż do Castilli, czyli bezpośredniego zaplecza dorosłej drużyny, o czym serwis RealMadryt.pl informował już w czerwcu 2007 r.

Koniec końców jednak żaden z nich nie zawojował jednego z najbardziej utytułowanych klubów w dziejach - do 2008 roku wszyscy już byli w innych zespołach. Matuszek przeniósł się do Jagiellonii Białystok i potem trzymał się już krajowej piłki - grał m.in. dla Piasta Gliwice czy Górnika Zabrze, a karierę zakończył w 2024 roku jako gracz GKS-u Jastrzębie.

Król co ciekawe również znalazł się po przygodzie z Realem w "Jadze", natomiast potem miał jeszcze kilka epizodów zagranicznych, z których najbardziej "egzotycznym" było krótkotrwałe związanie się z naddniestrzańskim Sheriffem Tyraspol. Trochę czasu spędził też za oceanem, gdzie występował dla Chicago Fire i Montrealu Impact. Karierę kończył w szeregach Chicago Eagles, z którym rozstał się formalnie w styczniu 2017 roku.

Oczywiście najbardziej znaczącą drogę z tej trójki przeszedł Glik, który jako jedyny zdołał też zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski, uczestnicząc m.in. w pamiętnym Euro 2016.

Ponadto defensor po powrocie z Madrytu nieco czasu spędził w Piaście Gliwice, ale następnie przeprowadził się do Italii, gdzie łącznie zaliczył występy w czterech klubach - Palermo, Bari, Torino i Benevento. Między grą w tych dwóch ostatnich ekipach Glik związał się też z AS Monaco - i tamten okres można uznać zaś za szczyt jego kariery. Na koniec zaś obrońca znów wrócił do ojczyzny, wiążąc się z Cracovią.

Dudek jedynym Polakiem w seniorskiej ekipie Realu Madryt. Cztery lata bramkarza na Bernabeu

Tym samym jedynym polskim zawodnikiem, który faktycznie i niezaprzeczalnie występował w pierwszej kadrze RM jest jak na razie Jerzy Dudek, który z "Los Blancos" również podpisał kontrakt w 2007 roku. Różnica między nim a "wodzisławskim tercetem" była jednak taka, że golkiper na Bernabeu trafił już u schyłku swej przygody z futbolem, a nie w jej początkach. Dudek odwiesił buty na kołek i odłożył rękawice na półkę de facto w 2011 roku, choć w 2013 roku zagrał jeszcze pożegnalne spotkanie dla reprezentacji, która zmierzyła się wówczas w sparingu z Liechtensteinem.

