Trwają negocjacje, Barcelona czeka na gwiazdę. Nagły zwrot akcji, w mediach zawrzało

FC Barcelona wraz z zakończeniem kampanii 2025/2026 pożegnała formalnie dwóch graczy znajdujących się w jej szeregach w ramach wypożyczenia - Marcusa Rashforda oraz Joao Cancelo.

O ile w przypadku tego pierwszego praktycznie na pewno można mówić o definitywnym rozbracie - "Barca" nie chciała wydawać ok. 30-35 mln euro za Anglika, a teraz kwota mogłaby być jeszcze większa - o tyle jeśli mowa o reprezentancie Portugalii to sprawa ma się zupełnie inaczej.

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Cancelo, który powrócił w szeregi "Blaugrany" po 1,5 roku przerwy jako gracz wypożyczony z Al-Hilal, bez dwóch zdań wniósł sporo jakości w szeregi obronne FCB. Do tego może on obsadzić zarówno prawą, jak i lewą flankę defensywy, dając Hansiemu Flickowi dużą swobodę w kwestiach taktycznych. Nie dziwi więc, że Deco i spółka zapragnęli podpisać pełnowymiarowy kontrakt z futbolistą.

Negocjacje zdają się być naprawdę zaawansowane, a dość nieoczywistym znakiem z tym związanym jest fakt, że... Cancelo wbrew pierwotnym przewidywaniom nie stawił się na zgrupowaniu Al-Hilal w Austrii, o czym poinformował Gabriel Sans z "Mundo Deportivo" powołując się na saudyjskie media.

Sans wskazał przy tym, że już od jakiegoś czasu mówi się o tym, że mistrzowie Hiszpanii oraz "Niebieska Fala" porozumiały się wstępnie ws. kwoty transferu (10 mln euro), natomiast do rozstrzygnięcia zostały formalności podatkowe.

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Barcelona zdążyła już tymczasem rozpocząć okres przygotowawczy i niebawem zagra w Anglii z Birmingham City. Pierwszy gwizdek wybrzmi tu 31 lipca o godz. 20.45. Nie ulega wątpliwości, że im więcej sparingów w barwach FCB zaliczy przed kampanią 26/26 Cancelo, tym lepiej.

Joao Cancelo ANDER GILLENEA AFP

Joao Cancelo Alex Grimm AFP

Joao Cancelo GONGORA AFP





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