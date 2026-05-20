Trwa zimna wojna w Realu. Gwiazdor odchodzi. Tak okazał pogardę trenerowi

- Jest legendą i jednym z najważniejszych zawodników, jakich ten klub wychował. Zawsze go podziwiałem i zawsze wzajemnie sobie pomagaliśmy. Od kiedy przyszedł do drużyny, łączy nas wielka sympatia - to słowa wypowiedziane przez trenera Alvaro Arbeloę w kwietniu.

W ten sposób szkoleniowiec "Królewskich" wypowiadał się o Danim Caravajalu. Kiedyś dzielili szatnię Realu jaok koledzy z drużyny. Dzisiaj to relacja trener-zawodnik. Jak się okazuje, bardzo trudna.

Dani Carvajal żegna się z Realem po 13 latach. Na pożegnalną kolację zaprosił wszystkich oprócz trenera

Przed dwoma dniami Carvajal ogłosił, że definitywnie żegna się z klubem. Sięgał z nim po najcenniejsze laury. Odchodzi po 13 latach.

W środowy wieczór zorganizował pożegnalną kolację. Zaprosił na nią całą drużynę i kilku klubowych działaczy. Jak informuje dziennikarz Mario Cortegana, zaproszenia nie otrzymał jednak Arbeloa.

- Dani Carvajal wiele mi pomógł, odkąd objąłem zespół. Pomaga też drużynie i wszystkim w klubie. Wiecie, jak zawsze o nim mówiłem. Możecie zapytać moich zawodników, jak zawsze o nim mówię. Wiemy, jak wiele znaczy dla klubu - to jeszcze raz słowa pierwszego szkoleniowca sprzed miesiąca.

Za wszelką cenę starał się ukryć konflikt tlący się między nim a doświadczonym defensorem. Doskonale jednak widać, że ta strategia nie wytrzymała próby czasu.

W sobotę "Los Blancos" zamkną sezon domowym meczem z Athletikiem Bilao. To będzie nie tylko pożegnanie Carvajala. Swoją karkołomną misję zakończy również Arbeloa.

W nowym sezonie madrycką ekipę poprowadzi Jose Mourinho.

Dani Carvajal AFP

Alvaro Arbeloa Oli Scarff AFP





