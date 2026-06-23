Robert Lewandowski nadal formalnie jest piłkarzem FC Barcelona. Przestanie nim być dopiero 1 lipca 2026 roku. Nie jest powiedziane jednak, że do tego dnia Polak znajdzie sobie nowy klub i doczekamy się oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie.

Odejście Lewandowskiego z Barcelony jest już przesądzone. Choć Polak nadal jest piłkarzem Dumy Katalonii, ta jeszcze przed startem okna transferowego rozpoczęła poszukiwania nowego napastnika.

Barcelona ma nowego napastnika. Pozyskany jeszcze przed odejściem Lewandowskiego

Transferowym marzeniem Barcelony jest Julian Alvarez, który wczoraj (w poniedziałek po meczu z Austrią na mundialu) ogłosił chęć odejścia z Atletico Madryt. Argentyńczyk rzekomo chce trafić tylko do Barcelony.

Wcześniej jednak Duma Katalonii oficjalnie potwierdziła pozyskanie innego napastnika. Jest nim 18-letni reprezentant Egiptu Hamza Abdelkarim.

Wspomniany 18-latek obecnie przebywa na mistrzostwach świata, a jego reprezentacja walczy o awans do 1/16 finału. Z Nową Zelandią i Belgią rozegrał on po 14 minut. Póki co nie zdobył bramki.

Egipt po tych dwóch meczach ma na koncie 4 punkty i jest na bardzo dobrej drodze do awansu.

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Umowa z Hamzą Abdelkarimem została podpisana na trzy sezony. Egipcjanin będzie piłkarzem Barcelony do końca sezonu 2028/29. Oczywiście, jeśli sprawdzi się w Dumie Katalonii, wcześniej kontrakt będzie mógł być prolongowany.

- Klub FC Barcelona poinformował klub Al Ahly, że korzysta z opcji wykupu, jaką posiadał w odniesieniu do piłkarza Hamzy Abdelkarima. Egipski napastnik dołącza do klubu na stałe, podpisując kontrakt na kolejne trzy sezony, do 30 czerwca 2029 roku - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu.

Hamza Abdelkarim dołączył do Barcelony podczas zimowego okna transferowego na zasadzie wypożyczenia. Teraz jednak kataloński klub postanowił wykupić go definitywnie z Al Ahly. Wiele wskazuje na to, że Epicjalnin po mundialu wybierze się z drużyną Hansiego Flicka na przedsezonowe tournee.

Hamza Abdelkarim NurPhoto Getty Images

Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP





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