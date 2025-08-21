Trudno w to uwierzyć. Barcelona wdraża kuriozalny scenariusz. Lewandowski i Szczęsny pod ścianą

FC Barcelona z pewnością w tym momencie jest bardzo daleko od bycia klubem z całkowicie zdrowymi finansami. Wynika to przede wszystkim z tego, jaką politykę prowadził poprzedni prezydent klubu - Josep Maria Bartomeu. Hiszpański działacz oferował bowiem wielkie pieniądze za transfery, a dodatkowo przepłacał, jeśli chodzi o pensje, płacąc zdecydowanie zbyt wysokie kwoty.

Po zmianie władz w klubie i przejęciu pozycji prezydenta przez Joana Laportę. Ten bowiem wdrożył politykę, która ma nieco uzdrowić finanse. Z drugiej strony zdecydował się on na ruch podobny do Realu Madryt, a więc przebudowę stadionu. W związku z tym rozpoczęły się prace na Camp Nou. To oczywiście oznaczało, że "Duma Katalonii" musiała poszukać nowego tymczasowego domu.

Niewiarygodne. Barcelona naprawdę o tym myśli

Wybór padł na stadion olimpijski na wzgórzu Montjuic, a to oczywiście oznaczało zmniejszenie zarobków z biletów i wszelkiego rodzaju innych transakcji związanych z działalnością na stadionie, a także wydatek na przebudowę Camp Nou. Prace planowo miały zakończyć się w listopadzie 2024 roku, ale ten plan szybko upadł. W czerwcu 2025 roku Barcelona oficjalnie ogłosiła, że wraca na Camp Nou. Jak się jednak okazało, nie uzyskała ona odpowiednich zgód i licencji.

W związku z tym powrót się oddalił i jak się okazuje, klub zaczął wdrażać kuriozalny plan. Ten związany jest z rozegraniem meczu na stadionie Girony. Victor Navarro z radia COPE przekazał, że Barcelona negocjuje już rozegranie spotkania La Liga z Valencią na Estadio Montilivi, a te informacje potwierdziła Helena Condis. Dodatkowo klub podobno ma w tym momencie myśleć nad grą na stadionie olimpijskim do stycznia.

Z kolei dziennikarze "Mundo Deportivo" przekazują, że istnieje także możliwość, że spotkanie z Valencią, ale odbędzie się ono bez kibiców. Trudno w tym momencie powiedzieć, jak zakończy się cała ta sprawa, ale wydaje się pewne, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w czwartej kolejce La Liga nie zagrają przed wypełnionym po brzegi Camp Nou. Ten mecz już w weekend 13-14 września.

