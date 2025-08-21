Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trudno w to uwierzyć. Barcelona wdraża kuriozalny scenariusz. Lewandowski i Szczęsny pod ścianą

Rafał Sierhej

FC Barcelona pod koniec czerwca hucznie ogłosiła, że tego lata wraca na Camp Nou. Jak się jednak okazało później, klub przedstawił komunikat bez otrzymania niezbędnych licencji. W związku z tym "Blaugrana" odsuwa w czasie powrót na stadion i jak się okazuje, rozpoczęła wdrażanie kuriozalnego scenariusza. Według katalońskich mediów klub bowiem negocjuje rozegranie meczu ligowego z Valencią na stadionie... Girony.

FC Barcelona z pewnością w tym momencie jest bardzo daleko od bycia klubem z całkowicie zdrowymi finansami. Wynika to przede wszystkim z tego, jaką politykę prowadził poprzedni prezydent klubu - Josep Maria Bartomeu. Hiszpański działacz oferował bowiem wielkie pieniądze za transfery, a dodatkowo przepłacał, jeśli chodzi o pensje, płacąc zdecydowanie zbyt wysokie kwoty.

Po zmianie władz w klubie i przejęciu pozycji prezydenta przez Joana Laportę. Ten bowiem wdrożył politykę, która ma nieco uzdrowić finanse. Z drugiej strony zdecydował się on na ruch podobny do Realu Madryt, a więc przebudowę stadionu. W związku z tym rozpoczęły się prace na Camp Nou. To oczywiście oznaczało, że "Duma Katalonii" musiała poszukać nowego tymczasowego domu.

Niewiarygodne. Barcelona naprawdę o tym myśli

Wybór padł na stadion olimpijski na wzgórzu Montjuic, a to oczywiście oznaczało zmniejszenie zarobków z biletów i wszelkiego rodzaju innych transakcji związanych z działalnością na stadionie, a także wydatek na przebudowę Camp Nou. Prace planowo miały zakończyć się w listopadzie 2024 roku, ale ten plan szybko upadł. W czerwcu 2025 roku Barcelona oficjalnie ogłosiła, że wraca na Camp Nou. Jak się jednak okazało, nie uzyskała ona odpowiednich zgód i licencji.

W związku z tym powrót się oddalił i jak się okazuje, klub zaczął wdrażać kuriozalny plan. Ten związany jest z rozegraniem meczu na stadionie Girony. Victor Navarro z radia COPE przekazał, że Barcelona negocjuje już rozegranie spotkania La Liga z Valencią na Estadio Montilivi, a te informacje potwierdziła Helena Condis. Dodatkowo klub podobno ma w tym momencie myśleć nad grą na stadionie olimpijskim do stycznia.

Z kolei dziennikarze "Mundo Deportivo" przekazują, że istnieje także możliwość, że spotkanie z Valencią, ale odbędzie się ono bez kibiców. Trudno w tym momencie powiedzieć, jak zakończy się cała ta sprawa, ale wydaje się pewne, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w czwartej kolejce La Liga nie zagrają przed wypełnionym po brzegi Camp Nou. Ten mecz już w weekend 13-14 września.

