Trudna sytuacja Barcelony, tuż po hicie z Realem. Lewandowski traci kolegę, klamka zapadła
FC Barcelona wróciła do Katalonii z Arabii Saudyjskiej wzbogacona o jedno trofeum. "Duma Katalonii" wygrała finał Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt 3:2. Nie wszystko było jednak idealnie, bo oprócz dwóch goli "Blaugrana" straciła także kapitana. "Mundo Deportivo" podaje szczegóły tej sprawy.
FC Barcelona rok 2026 rozpoczęła imponująco, podobnie jak ten poprzedni. "Duma Katalonii" pokazała bowiem swoje najlepsze oblicze w rozgrywkach o Superpuchar Hiszpanii. W półfinale turnieju podopieczni Hansiego Flicka rozbili Athletic Bilbao, a w finale po zaciętym boju wygrali 3:2 z Realem Madryt.
To wszystko doprowadziło do tego, że mistrzowie Hiszpanii do kraju wrócili w wybornych nastrojach, a w Realu doszło do przewrotu. Z klubem dość niespodziewanie pożegnał się bowiem Xabi Alonso. Florentino Perez stracił cierpliwość do trenera z Tolosy i zdecydował, że jego czas w klubie dobiegł końca.
Barcelona osłabiona. Kapitan wykluczony
"Królewscy" po powrocie z Arabii Saudyjskiej nie mieli zbyt dużo czasu na odpoczynek. Już w środę wieczorem zadebiutuje nowy trener - Alvaro Arbeloa. Hansi Flick i jego piłkarze dostali jeden dzień przerwy więcej i dopiero w czwartek będą rywalizować o awans do kolejnej fazy Pucharu Króla.
Już od meczu z Realem Madryt pewne było, że w tym spotkaniu nie zagra Frenkie de Jong. Holender obejrzał bowiem czerwoną kartkę za faul na Kylianie Mbappe, a kwestią do rozwiązania było to, ile meczów pauzy ostatecznie zostanie zatwierdzone przez odpowiedni organ za brutalny atak na Francuzie.
Wiemy już, a przynajmniej tak informuje "Mundo Deportivo", że jeden z kapitanów Barcelony otrzymał tylko jeden mecz kary. "Zawieszenie na jeden mecz za agresywne zachowanie podczas gry lub jako bezpośrednią konsekwencję jakiegokolwiek incydentu w trakcie gry" - czytamy. To oznacza, że Holender nie zagra z Racingiem Santander.