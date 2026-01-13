Trudna sytuacja Barcelony, tuż po hicie z Realem. Lewandowski traci kolegę, klamka zapadła

FC Barcelona rok 2026 rozpoczęła imponująco, podobnie jak ten poprzedni. "Duma Katalonii" pokazała bowiem swoje najlepsze oblicze w rozgrywkach o Superpuchar Hiszpanii. W półfinale turnieju podopieczni Hansiego Flicka rozbili Athletic Bilbao, a w finale po zaciętym boju wygrali 3:2 z Realem Madryt.

To wszystko doprowadziło do tego, że mistrzowie Hiszpanii do kraju wrócili w wybornych nastrojach, a w Realu doszło do przewrotu. Z klubem dość niespodziewanie pożegnał się bowiem Xabi Alonso. Florentino Perez stracił cierpliwość do trenera z Tolosy i zdecydował, że jego czas w klubie dobiegł końca.

Barcelona osłabiona. Kapitan wykluczony

"Królewscy" po powrocie z Arabii Saudyjskiej nie mieli zbyt dużo czasu na odpoczynek. Już w środę wieczorem zadebiutuje nowy trener - Alvaro Arbeloa. Hansi Flick i jego piłkarze dostali jeden dzień przerwy więcej i dopiero w czwartek będą rywalizować o awans do kolejnej fazy Pucharu Króla.

Już od meczu z Realem Madryt pewne było, że w tym spotkaniu nie zagra Frenkie de Jong. Holender obejrzał bowiem czerwoną kartkę za faul na Kylianie Mbappe, a kwestią do rozwiązania było to, ile meczów pauzy ostatecznie zostanie zatwierdzone przez odpowiedni organ za brutalny atak na Francuzie.

Wiemy już, a przynajmniej tak informuje "Mundo Deportivo", że jeden z kapitanów Barcelony otrzymał tylko jeden mecz kary. "Zawieszenie na jeden mecz za agresywne zachowanie podczas gry lub jako bezpośrednią konsekwencję jakiegokolwiek incydentu w trakcie gry" - czytamy. To oznacza, że Holender nie zagra z Racingiem Santander.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal świętują zdobycie Superpucharu Hiszpanii FADEL SENNA / AFP AFP

W finale Superpucharu Hiszpanii katalońska ekipa objęła prowadzenie po bramce Roberta Lewandowskiego AFP

Frenkie de Jong JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP