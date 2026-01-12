W niedzielę rozegrano finał Superpucharu Hiszpanii, w którym FC Barcelona zmierzyła się z Realem Madryt. Spotkanie rozgrywane poza Półwyspem Iberyjskim, dostarczyło wielu emocji, a "Blaugrana" po raz kolejny udowodniła swoją wyższość nad odwiecznym rywalem. W kadrze meczowej znalazło się dwóch Polaków. Wojciech Szczęsny finał rozgrywek oglądał co prawda z ławki rezerwowych, jednak Robert Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie i dołożył swoją "cegiełkę" do triumfu zespołu. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zdobył bramkę w doliczonym czasie pierwszej połowy, dając drużynie ważny impuls przed przerwą.

Ostatecznie zespół prowadzony przez Hansiego Flicka wygrał 3:2 i sięgnął po Superpuchar Hiszpanii drugi rok z rzędu. Niedługo po finale hiszpańskie media ujawniły, ile dokładnie piłkarze "Dumy Katalonii" zarobili na niedzielnej wygranej. Jak donosi Sergi Sole z Mundo Deportivo, nie była to wcale mała kwota.

Piłkarska analiza Pauliny Czarnoty-Bojarskiej (10.01.2026) WIDEO INTERIA.PL

Czek na grube miliony dla Barcelony. Tyle "Blaugrana" zainkasowała po wygranej w Superpucharze Hiszpanii

Superpuchar Hiszpanii od 2018 roku rozgrywany jest poza Hiszpanią. Jedna edycja odbyła się w Maroku, a kolejne przeniesiono do Arabii Saudyjskiej. Jak podkreślił Sole, decyzja o organizacji turnieju na Bliskim Wschodzie była podyktowana przede wszystkim względami finansowymi - w obecnym sezonie zarówno Barcelona, jak i Real Madryt mieli bowiem zagwarantowane po sześć milionów euro już za sam udział w rozgrywkach.

Zwycięstwo w finale oznaczało dla Barcelony dodatkowe dwa miliony euro premii, co łącznie dało osiem milionów euro wpływów. Real Madryt, jako przegrany finalista, otrzymał 1,4 mln euro, a więc zakończył turniej z kwotą 7,4 mln euro. Znacznie mniej zarobiły pozostałe drużyny: Atletico Madryt dostało 2,85 mln euro (dwa miliony euro za występ i 850 tys. euro za porażkę w 1/2 finału), a Athletic Bilbao 1,7 mln euro (850 tys. euro za występ i 850 tys. euro za wynik.

Choć kwota oczywiście zostanie podzielona pomiędzy piłkarzy, sztab i innych pracowników Barcelony, trzeba przyznać - 8 milionów euro za wygraną w Superpucharze Hiszpanii to nie lada gratka.

Lamine Yamal i Kylian Mbappe ISMAEL ADNAN YAQOOB AFP

Robert Lewandowski świętujący wygraną w finale Superpucharu Hiszpanii IMAGO/Maciej Rogowski East News

Radość Katalończyków po bramce polskiego snajpera FADEL SENNA AFP