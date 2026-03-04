Triumf Atletico, a potem jeszcze taka scena. Gwiazda poddymiła, czekał na to prawie rok
FC Barcelona zatriumfowała we wtorkowy wieczór nad Atletico Madryt 3:0 w rewanżu półfinału Pucharu Króla, natomiast to dla "Blaugrany" było zbyt mało, by móc odwrócić losy całej rywalizacji. Po końcowym gwizdku gwiazdor "Los Colchoneros" (oraz, notabene, były gracz FCB) Antoine Griezmann zdecydował się zamieścić w mediach społecznościowych wiele mówiące zdjęcie z opisem, który... stanowi swoiste odbicie piłeczki względem "Barcy". Na taką "zemstę" czekał prawie rok.
Trzeba przyznać, że piłkarze FC Barcelona bez dwóch zdań wierzyli w odwrócenie swej sytuacji w półfinale Pucharu Króla do samego końca. Po przegranej 0:4 w pierwszym meczu z Atletico Madryt pokusili się o szaleńczy zryw przeciwko "Los Colchoneros" - i byli naprawdę blisko tego, aby co najmniej przedłużyć swoją grę w Copa del Rey o dogrywkę.
3 marca ostatecznie "Blaugrana" zatriumfowała jednak nad oponentami "tylko" 3:0 - a to było naturalnie zbyt mało, by myśleć o dalszych zmaganiach o trofeum. Po ostatnim gwizdku doszło zaś do znaczącej sytuacji.
"Zemsta" Griezmanna na FC Barcelona. Na taką ripostę musiał się trochę naczekać
Na sprawę zwrócił uwagę Dawid Lampa, dziennikarz portalu FCBarca.com. Otóż niemal rok temu "Los Rojiblancos" i "Duma Katalonii" zagrały ze sobą w Primera Division i wówczas to podopieczni Hansiego Flicka byli górą, wygrywając 4:2.
Wówczas to Barcelona zamieściła w mediach społecznościowych poniższą fotografię, opatrując ją podpisem "To ujęcie jest naprawdę mocne":
Tymczasem po wtorkowej potyczce w CdR Antoine Griezmann postanowił najwyraźniej odegrać się na "Barcy" i zaprezentował zdjęcie prezentujące jego radość z triumfu oraz rozpacz rywali. "To jest mocne ujęcie?" - zapytał futbolista.
Dodatkowym smaczkiem w całej tej historii jest fakt, że Griezmann to przecież były zawodnik FCB - jej barwy reprezentował w latach 2019-2022.
Puchar Króla: Atletico Madryt zagra w finale z baskijskim klubem
Atletico tymczasem może się już szykować do wielkiego finału Pucharu Króla, w którym zmierzy się albo z Athletikiem Bilbao, albo z Realem Sociedad - w pierwszym starciu obu tych ekip zwyciężyli 1:0 "Txuri-Urdin", rewanż zaplanowano na 4 marca na godz. 21.00.