Trener skreślił go przed mundialem. Następny sezon w Barcelonie, Flick może świętować

Hansi Flick jak co okienko transferowe oczekuje wzmocnień Barcelony. Niemiecki trener miał położyć priorytet na znalezienie następcy dla Roberta Lewandowskiego. Polak jest już oficjalnie piłkarzem amerykańskiego Chicago Fire, a "Blaugrana" wciąż nie znalazła zawodnika, który mógłby wejść w jego buty.

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Mimo tego "Duma Katalonii" na rynku transferowym nie próżnuje. Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku oficjalnie nowym piłkarzem Barcelony został Anglik - Anthony Gordon. Skrzydłowy "Lwów Albionu" został zakupiony za kwotę łączną około 80 milionów euro.

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Od tego czasu oczy obserwatorów skupiły się na tym, co wydarzy się podczas całej sagi z Julianem Alvarezem. Tutaj od dłuższego czasu nic się nie zmieniło. Nagle jednak okazało się, że za kulisami Barcelona działa w kwestii sprowadzenia zawodnika, który został skreślony przez selekcjonera reprezentacji Niemiec.

Mowa o Karimie Adeyemim. Niemiecki skrzydłowy nie znalazł się w zespole powołanym przez Juliana Nagelsmanna. Ma za sobą dość przeciętny sezon, a mimo tego zainteresowała się nim FC Barcelona. Co więcej, Fabrizio Romano napisał już swoje słynne "here we go", co oznacza, że Adeyemi może być traktowany jako piłkarz Barcy.

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"Blaugrana" ma zapłacić za skrzydłowego reprezentacji Niemiec kwotę 22 milionów euro, kolejne siedem milionów zapisano w formie zmiennych. Oprócz tego Borussia zapewniła sobie 35% od kolejnej sprzedaży. Niemiec ma podpisać pięcioletni kontrakt i będzie stanowić alternatywę dla Lamine Yamala.

Adeyemi trafił do Borussi Dortmund w lipcu 2022 roku. Wówczas klubu z Zagłębia Ruhry zapłacił RB Salzburg 30 milionów euro. Przez okres czterech sezonów w BVB Adeyemi zagrał w 146 spotkaniach. Strzelił w nich 36 goli i 25 razy asystował. Największym atutem 24-latka jest szybkość. Adeyemi potrafi rozwinąć prędkość ponad 36 km/h.

Karim Adeyemi i Harry Kane TOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Karim Adeyemi zmarnował w pierwszej połowie doskonałą okazję do otwarcia rezultatu AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona IRA L. BLACK/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





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