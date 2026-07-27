Transferowa bomba. Padają rekordy. Real Madryt kupuje gwiazdę, jest porozumienie

Szalone okno transferowe w wykonaniu Realu Madryt trwa w najlepsze. Florentino Perez postanowił, że nie będzie stosował żadnych półśrodków, przygotowując dla Jose Mourinho kadrę na nowy sezon.

Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva i Marc Cucurella to zawodnicy, którzy już zostali ogłoszeni jako nowi zawodnicy Realu Madryt. Na tym jednak nie koniec. Już niebawem białą koszulkę założy kolejna gwiazda mundialu, czyli Yan Diomande.

Rodra z ESPN podaje, że Real Madryt i RB Lipsk doszły już do porozumienia co do kwoty stałej. Ta będzie wynosić 115 milionów euro. Trwają jeszcze negocjacje ws. zmiennych, czyli tzw. bonusów. Według hiszpańskiego dziennikarza całość może dobić nawet do 135 milionów euro.

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Real Madryt nigdy nie wydał na piłkarza tak ogromnej kwoty. W tym momencie pierwsze miejsce na liście najdroższych transferów Królewskich zajmuje Jude Bellingham - 127 milionów euro. Drugi Eden Hazard to 120,8 miliona euro.

Diomande będzie również rekordowym transferem wychodzącym dla RB Lipsk. Do tej pory najdrożej sprzedanym piłkarzem był Josko Gvardiol - 90 milionów euro i przenosiny do Manchesteru City.

Dzień wcześniej padło słynne "Here we go!" od Fabrizio Romano. Dziennikarze tacy jak Florian Plettenberg czy David Ornstein zarzucili Włochowi wprowadzanie kibiców w błąd, ponieważ nic nie było jeszcze przesądzone.

Według wspomnianych dziennikarzy Romano napisał "Here we go!", ponieważ uznał transfer za przesądzony w momencie, gdy PSG wycofało się z wyścigu po Diomande. Tak naprawdę negocjacje z Realem Madryt nadal jednak trwały, a włoski dziennikarz po prostu chciał podać tę informację jako pierwszy, nie zważając na fakty. Wszystko wskazuje jednak na to, że rozmowy powoli dobiegają końca.

Yan Diomande rzekomo nie był pierwszym wyborem Florentino Pereza. Ten chciał bowiem sprowadzić na Santiago Bernabeu Michaela Olise. Bayern Monachium jednak wykluczył możliwość odejścia swojej gwiazdy do Realu Madryt, a ewentualna kwota takiej transakcji znalazłaby się całkowicie poza zasięgiem Realu Madryt w tym oknie transferowym.

19-latek opuści RB Lipsk po zaledwie jednym sezonie. Na mundialu z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej rozegrał cztery mecze - odpadł w 1/16 finału z Norwegią. W całym turnieju zanotował jedną asystę przeciwko Curacao i nie zdobył gola.

Mundial 2026: Yan Diomande kontra Joshua Kimmich INDRAWAN KUMALA AFP

Yan Diomande Michael Miller/ISI Photos AFP

Yan Diomande i Piero Hincapie CHARLY TRIBALLEAU AFP





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