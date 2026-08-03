Hiszpańskie media od dłuższego czasu są zgodne, że Rodri woli odejść do Hiszpanii niż podpisać nową umowę z Manchesterem City. Angielski klub będzie musiał więc sprzedać go już teraz lub oddać za darmo w 2027 roku.

Wiele wskazuje więc na to, że Rodri zmieni klub. Media podawały od dłuższego czasu, że chce on przenieść się do Realu Madryt. To właśnie stołeczny klub jest postrzegany jako murowany faworyt do sprowadzenia hiszpańskiego pomocnika.

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Poważna kontuzja Frenkiego de Jonga zmieniła jednak sytuację w Barcelonie. Sprawiła, że Duma Katalonii zaczęła rozważać sprowadzenie środkowego pomocnika. Rodri siłą rzeczy trafił więc do kręgu zainteresowań.

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Cadena SER podaje, że FC Barcelona podjęła decyzję o włączeniu się do walki o Rodriego. Przygotowana jest nawet ewentualna kwota, którą klub z Camp Nou mógłby zapłacić za hiszpańskiego pomocnika. Mowa tu o 50 milionach euro. Wiele wskazuje jednak na to, że Manchester City zarząda więcej.

Rodri rzekomo cały czas chce trafić do Realu Madryt, ale projekt Barcelony również mu się podoba. Jeśli zdecydowałby się na taki transfer, dołączyłby do wielu kolegów z reprezentacji Hiszpanii, z którą zdobył mistrzostwo świata: Lamine'a Yamala, Pau Cubarsiego, Pedriego, Daniego Olmo czy Erica Garcii. Również do Ferrana Forresa, ale nadal nie wiadomo, czy ten pozostanie od w FC Barcelona.

Nil Solà z Cadena SER podkreśla, że transfer ten nie jest dla Barcelony absolutnym priorytetem. Tym pozostaje bowiem sprowadzenie nowego napastnika - następcy Roberta Lewandowskiego. W grze nadal ma być Julian Alvarez. Choć Atletico Madryt kategorycznie nie chce sprzedać Argentyńczyka Barcelonie, ta nadal wierzy, że sam piłkarz postara się wywalczyć transfer, o którym sam marzy.

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Rodri IMAGO/WILLIAM VOLCOV East News





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