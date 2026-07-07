Kariera Brighta Ede póki co związana jest tylko i wyłącznie z naszym krajem. Utalentowany piłkarz przygodę z poważnym futbolem rozpoczął w Zagłębiu Lubin skąd następnie trafił do Lublina. Na koncie nastolatka znajdziemy łącznie siedemnaście występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jeden z nich zakończył się golem. Dobra gra przyczyniła się również do stopniowego wzrostu jego wartości.

Wreszcie zainteresowali się nim międzynarodowi działacze. We wtorkowe popołudnie stało się jasne, że pora na przeprowadzkę. Po defensora sięgnęli działacze Deportivo La Coruna. To drużyna, która wraca do La Ligi po prawie dziesięciu latach przerwy. Ostatni raz wspomniana ekipa z czołowymi ekipami na Półwyspie Iberyjskim grała w sezonie 2017/2018. Zdobyła wtedy tylko 29 "oczek" i na długo pożegnała się z elitarnymi zmaganiami.

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Bright Ede nowym zawodnikiem Deportivo La Coruna. Motor zarobi kilka milionów euro

Kontrakt został podpisany do 2031 roku. "Bright Ede wyróżnia się siłą fizyczną, szybkością i umiejętnością gry w obronie, co pozwala mu grać zarówno na otwartym boisku, jak i w defensywie wymagającej większego pilnowania pozycji. Ponadto wyróżnia się swoją osobowością, ponieważ potrafi grać też jako defensywny pomocnik i brać odpowiedzialność za piłkę" - chwali go strona internetowa beniaminka La Ligi.

Transfer obrońcy to zarazem spory zastrzyk gotówki dla Motoru. Portal "Meczyki.pl" informował o kwocie około sześciu milionów euro. Przenosiny spotkały się ze sporym zadowoleniem kibiców. "Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za dwa sezony będziecie mogli na nim nieźle zarobić. W zeszłym sezonie chciała go Chelsea. Powodzenia w lidze i pozdrowienia z Polski" - napisał jeden z naszych rodaków w serwisie X. "Nasza przyszłość jest jasna", "Deportivo ma w rękach wielki talent" - czytamy w kolejnych komentarzach.

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Teraz pozostaje liczyć na to, że utalentowany zawodnik otrzyma sporo szans od trenera. Początek La Ligi 2026/27 w połowie sierpnia.

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Bright Ede SOPA Images / Contributor / Anadolu / Contributor Getty Images

Bright Ede SOPA Images / Contributor / Anadolu / Contributor Getty Images





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