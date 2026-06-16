Transfer potwierdzony, a tu takie wieści. Tyle zarobi Barcelona. Hiszpanie przekazują

Od początku lipca trenerem Realu Madryt oficjalnie zostanie Jose Mourinho. Portugalczyk wraca na Santiago Bernabeu po trzynastu latach. W 2013 roku odchodził ze stołecznego klubu, który prowadził wówczas przez trzy sezony. Teraz jego głównym zadaniem jest zapanowanie nad olbrzymim chaosem panującym w drużynie.

W poniedziałek Real opublikował oficjalny komunikat transferowy. Do ekipy "Królewskich" po trwających mistrzostwach świata przeniesie się Marc Cucurella. 27-letni lewy obrońca i wahadłowy odejdzie z Chelsea. Kwota transakcji ma wynieść około 55 milionów euro. Hiszpan podpisze kontrakt do 30 czerwca 2032 roku.

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W ostatnim czasie o ściągnięcie Cucurelli biło się wielu gigantów, w tym m.in. Barcelona. Jak się okazuje, dzięki przenosinom 27-latka do Madrytu kataloński może liczyć na "kawałek tortu" z kwoty transferu. Dlaczego?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dziennik "Mundo Deportivo" mistrzowie Hiszpanii zarobią około 1,35 miliona euro ze względu na Mechanizm Solidarności FIFA, jeśli kwota transakcji faktycznie wyniesie 55 milionów Marc Cucurella grał w młodzieżowych zespołach Barcelony od 14. do 20. roku życia. Co ciekawe, jest jednak wychowankiem Espanyolu.

W jego CV znajdziemy również SD Eibar, Getafe, Brighton oraz Chelsea, które było ostatnim pracodawcą Hiszpana. "Łącznie Barcelona wygenerowała 11,15 miliona euro ze sprzedaży Cucurelli do poszczególnych klubów" - dodają dziennikarze "Mundo Deportivo", którzy szczegółowo wytłumaczyli zasady działania wspomnianego mechanizmu oraz wyliczyli, ile na całej transakcji zgarną inne kluby - Espanyol (275 000 euro), Getafe (550 000) i Brighton (275 000).

W poprzednim sezonie w barwach londyńskiej Chelsea defensor rozegrał 50 spotkań. Strzelił w nich jednego gola i zanotował cztery asysty. Inną ciekawostką jest fakt, że Marc Cucurella - po przejściu do Realu - zostanie drugim obrońcą w historii, który wygenerował największą łączną kwotę transferów - 156,1 milionów euro. Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu plasuje się Matthijs de Ligt (197,5 mln euro), uzupełnia dziennik "Marca".

Marc Cucurella AFP

Marc Cucurella TOBIAS SCHWARZ AFP

Hansi Flick AFP





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