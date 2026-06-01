Transfer Barcelony wstrzymany, to wisi w powietrzu. Gwiazda już dała sygnał

FC Barcelona zakończyła już sezon 2025/2026, a to oznacza wielkie roszady w szatni katalońskiego klubu. Z "Blaugraną" już jakiś czas temu oficjalnie pożegnał się Robert Lewandowski, który po czterech sezonach na Camp Nou poszuka sobie teraz zupełnie nowych wyzwań w innej lidze.

Jednocześnie mamy już za sobą także pierwszy letni transfer do "Barcy" - z drużyną związał się bowiem Anthony Gordon, w ostatnich latach występujący w Newcastle United. Na tym zakupy Katalończyków jednak się z pewnością nie skończą.

Bernardo Silva coraz bliżej... ale wciąż daleko od dołączenia do FC Barcelona

Sporo mówi się o tym, że wzmocniona ma być m.in. druga linia FCB, a mocnym kandydatem w tym kontekście ma być Bernardo Silva, który po ostatniej kampanii opuścił szeregi Manchesteru City.

Tutaj sytuacja zdaje się być dosyć skomplikowana, bowiem Portugalczyk ma być naprawdę chętny na dołączenie do "Dumy Katalonii", ale domknięcie sprawy ze strony klubu nie będzie wcale proste - a tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień Joana Poquiego, dziennikarza "Mundo Deportivo".

By transfer mógł być sfinalizowany, Barcelona musiałaby pożegnać wcześniej jeszcze paru swych dotychczasowych futbolistów, by "zrobić miejsce", a to może się nieco przeciągnąć. Można wręcz powiedzieć, że obecnie transfer Silvy jest wstrzymany, a dyrektor sportowy "Barcy", Deco, na razie robi sobie moment przestoju po kilku niełatwych tygodniach różnych negocjacji.

Wedle "MD" Bernardo Silva najchętniej rozstrzygnąłby swoją dalszą zawodową przyszłość jeszcze przed startem mistrzostw świata, ale skoro to - najwyraźniej - niemożliwe, to uzbraja się w cierpliwość i chce poczekać na kolejny krok ze strony "Blaugrany". Inną sprawą jest też ostateczne zielone światło ze strony trenera Hansiego Flicka, który pierwotnie nie planował pozyskania wieloletniego gwiazdora ekipy "The Citizens".

Saga jeszcze chwilę potrwa...

Bernardo Silva Conor Molloy AFP

