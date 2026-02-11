Tomaszewski poszedł na całość. Jeśli to dotrze do Barcelony, rozpęta się burza

W bieżącym sezonie wszystko układa się z grubsza po myśli kibiców Barcelony. W styczniu drużyna sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii. Otwiera tabelę La Liga, w odróżnieniu od Realu Madryt nadal bije się też o triumf w Copa del Rey.

"Duma Katalonii" zameldowała się również w 1/8 finału Champions League. Dla ekipy z Camp Nou to może być fantastyczny sezon. I jednocześnie pożegnalny dla Roberta Lewandowskiego jako zawodnika hiszpańskiego giganta.

Tomaszewski konsekwentnie kwestionuje trenerski warsztat Flicka. "Zajechał tę Barcelonę"

Nie brakuje głosów, że największym problemem "Blaugrany" jest obecnie dysbalans potencjałów. W ślad za niebagatelnym potencjałem ofensywnym nie idzie niezawodność gry w destrukcji. Zespół traci bramki w niemal każdym meczu.

- To jest sprawa pana Niemca, który moim zdaniem zajechał tę Barcelonę i oni w tej chwili grają na 50 procent swoich możliwości - twierdzi w rozmowie z "Super Expressem" Jan Tomaszewski, uderzając w Hansiego Flicka.

- Inaczej się trenuje niemieckie zespoły, czy angielskie, bo tam biegają od szesnastki do szesnastki - dodaje z nieskrywaną dezaprobatą.

Dlaczego krytyka przychodzi legendarnemu bramkarzowi mu tak łatwo, skoro Barcelona wciąż może się okazać bezkonkurencyjna na każdym froncie rywalizacji?

- Mistrzostwo się nie liczy. Puchar Króla się nie liczy. Liczy się tylko i wyłącznie Liga Mistrzów - odpowiada bez wahania bohater z Wembley. - Jeśli Flick nie zresetuje tych zawodników do finału Ligi Mistrzów, to może być bardzo źle.

Na razie Katalończycy powalczą o finał krajowego pucharu. W środowy wieczór w pierwszym meczu fazy półfinałowej zmierzą się na wyjeździe z Atletico Madryt. Lewandowski poszuka pierwszej bramki w tej edycji pucharowych rozgrywek.

