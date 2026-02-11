Tomaszewski poszedł na całość. Jeśli to dotrze do Barcelony, rozpęta się burza

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

FC Barcelona mknie w tym sezonie po komplet możliwych do wywalczenia trofeów. Ma już na koncie Superpuchar Hiszpanii. Pozostaje krajowy puchar, obrona tytułu w La Liga i supremacja w Europie. Nastroje Katalończyków studzi jednak Jan Tomaszewski. - Mistrzostwo się nie liczy. Puchar Króla się nie liczy. Liczy się tylko i wyłącznie Liga Mistrzów - zawyrokował stanowczo w rozmowie z "Super Expressem".

Dwie dorosłe osoby podczas oddzielnych sytuacji – po lewej stronie mężczyzna w garniturze z czerwonym szalikiem kibica gestykuluje, po prawej mężczyzna w sportowej bluzie i spodniach wyraża emocje, prawdopodobnie na stadionie.
Jan Tomaszewski (z lewej) nie należy do zagorzałych sympatyków Hansiego Flicka Łukasz ŻurekNewspix.pl

W bieżącym sezonie wszystko układa się z grubsza po myśli kibiców Barcelony. W styczniu drużyna sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii. Otwiera tabelę La Liga, w odróżnieniu od Realu Madryt nadal bije się też o triumf w Copa del Rey.

"Duma Katalonii" zameldowała się również w 1/8 finału Champions League. Dla ekipy z Camp Nou to może być fantastyczny sezon. I jednocześnie pożegnalny dla Roberta Lewandowskiego jako zawodnika hiszpańskiego giganta.

Tomaszewski konsekwentnie kwestionuje trenerski warsztat Flicka. "Zajechał tę Barcelonę"

Nie brakuje głosów, że największym problemem "Blaugrany" jest obecnie dysbalans potencjałów. W ślad za niebagatelnym potencjałem ofensywnym nie idzie niezawodność gry w destrukcji. Zespół traci bramki w niemal każdym meczu.

- To jest sprawa pana Niemca, który moim zdaniem zajechał tę Barcelonę i oni w tej chwili grają na 50 procent swoich możliwości - twierdzi w rozmowie z "Super Expressem" Jan Tomaszewski, uderzając w Hansiego Flicka.

- Inaczej się trenuje niemieckie zespoły, czy angielskie, bo tam biegają od szesnastki do szesnastki - dodaje z nieskrywaną dezaprobatą.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Bayern i Barcelona triumfują. Lewandowski zostawiony na lodzie. Smutny obrazek

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Dlaczego krytyka przychodzi legendarnemu bramkarzowi mu tak łatwo, skoro Barcelona wciąż może się okazać bezkonkurencyjna na każdym froncie rywalizacji?

    - Mistrzostwo się nie liczy. Puchar Króla się nie liczy. Liczy się tylko i wyłącznie Liga Mistrzów - odpowiada bez wahania bohater z Wembley. - Jeśli Flick nie zresetuje tych zawodników do finału Ligi Mistrzów, to może być bardzo źle.

    Na razie Katalończycy powalczą o finał krajowego pucharu. W środowy wieczór w pierwszym meczu fazy półfinałowej zmierzą się na wyjeździe z Atletico Madryt. Lewandowski poszuka pierwszej bramki w tej edycji pucharowych rozgrywek.

    Dzisiaj pierwszy półfinał: Athletic Bilbao kontra Real Sociedad. Relację live z tego spotkania znajdziesz TUTAJ.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    La Liga

    Nagły zwrot akcji. Lewandowski leci do Madrytu. Wszystko dopinane w pośpiechu

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Starszy mężczyzna z siwymi włosami trzyma czerwony mikrofon, ubrany w koszulkę sportową z napisem 'Tomek' oraz logotypami sportowymi, wykonuje gest ręką podczas rozmowy w jasnym, neutralnym pomieszczeniu.
      Jan TomaszewskiReporter
      Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
      Hansi FlickAFP
      FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

