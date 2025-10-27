Tomaszewski grzmi po "El Clasico". Potężne ciosy we Flicka. Hamulce puściły kompletnie

Oni (Barcelona red.) są źle przygotowani. Dla mnie świadczy o tym postawa Pedriego. Jest jednym z najlepszych pomocników świata, a kto wie, czy nie najlepszym. I co się stało? To, że złapał żółtą kartę podczas meczu, to się zdarza. [...]. To co zrobił w końcówce, to świadczy jednak o tym, że on już nie widział na oczy i nie kontrolował siebie. [...]. Pomijam fakt, że ta nagonka Flicka na Yamala jest taka, że on praktycznie nie istniał na boisku. Jest to po prostu Barcelona i widać tutaj fatalne przygotowanie. Te wszystkie kontuzje potwierdzają, że jakby Flick został po zakończeniu kontraktu, to byłaby wielka niespodzianka, chyba że zdobędzie Ligę Mistrzów, ale na to się nie zanosi.