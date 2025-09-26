Wspomnianym pechowcem okazał się Raphinha. Brazylijczyk może mówić o sporym pechu, ponieważ w całkiem dobrym stylu otworzył sezon. Piłkarz z Ameryki Południowej ustrzelił dublet w meczu z Valencią. Zaledwie kilka dni temu asystował natomiast Ferranowi Torresowi przy bramce na 2:0 z Getafe. Na przeszkodzie w doskonaleniu statystyk stanął mu jednak uraz. Niepokojące sceny miały miejsce w Oviedo, gdy gwiazdor zmierzał na ławkę rezerwowych w 66 minucie. W pewnym momencie 28-latek złapał się za udo.

"Napastnik odczuwał ból w ścięgnie udowym w prawej nodze. (...) Mając wystarczającą liczbę zawodników na ławce rezerwowych, Hansi Flick nie chciał ryzykować i postanowił posadzić go na ławce. Po krótkiej wymianie zdań zawodnik udał się prosto do szatni na badania" - mogliśmy przeczytać na Mundo Deportivo. Podobnie jak w przypadku Joana Garcii, kibice z niepokojem czekali na oficjalne stanowisko klubu. Potwierdził się pesymistyczny scenariusz. Sportowca czeka przerwa.

Raphinha także odpocznie od gry. Uraz Brazylijczyka, jest ważny komunikat

"Zawodnik Raphinha doznał kontuzji środkowej jednej trzeciej ścięgna podkolanowego prawego uda. Oczekuje się, że będzie pauzował około trzech tygodni" - napisała FC Barcelona w mediach społecznościowych. Jednego dnia na listę kontuzjowanych zostali więc wpisani dwaj podstawowi gracze Hansiego Flicka. Już wcześniej z gry wypadli choćby Gavi, Fermin Lopez czy Lamine Yamal. Obecni mistrzowie Hiszpanii, pomimo problemów zdrowotnych, dobrze radzą sobie w starciach o punkty. Póki co nie przegrali choćby jednego pojedynku i w tabeli La Ligi plasują się tuż za Realem Madryt. "Duma Katalonii" odniosła ponadto ważny triumf z Newcastle United na otwarcie Champions League.

Rozwiń

Robert Lewandowski i spółka będą chcieli podtrzymać dobrą serię także w najbliższą niedzielę. O godzinie 18:30 zmierzą się oni u siebie z Realem Sociedad. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

„Powiedział: trenerze, nie czuję się najlepiej” – Hansi Flick martwi się o Raphinhę AP © 2025 Associated Press

Raphinha (w środku) przedłużył kontrakt z Barceloną do 2028 roku AFP

Robert Lewandowski i Raphinha MANAURE QUINTERO / AFP AFP

Raphinha Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP