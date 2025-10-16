Partner merytoryczny: Eleven Sports

To usłyszała Pajor od trenera FC Barcelona. Dosadne określenie Polki, nie gryzł się w język

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

W najbliższym czasie ani Robert Lewandowski ani Ewa Pajor nie będą mogli występować w barwach FC Barcelona. Polskie strzelby są w trakcie leczenia kontuzji i upłynie kilka tygodni, nim wrócą na boisko. Dla kobiecej ekipy Dumy Katalonii to spory cios, bo Pajor od kiedy pojawiła się w Barcelonie, gra znakomicie. Jak ważnym elementem drużyny jest Polka, świadczą również ostatnie słowa trenera Blaugrany.

Ewa Pajor
Ewa PajorMATTHIEU MIRVILLEAFP

Październik jest miesiącem pechowym dla dwojga reprezentantów Polski grających w barwach Barcelony. Najpierw pojawiły się informacje o kontuzji Ewy Pajor, która doznała urazu w meczu z Atletico Madryt, a następnie dowiedzieliśmy się, że niezdolny do gry ze względów zdrowotnych będzie również Robert Lewandowski. W przypadku Pajor pierwsze prognozy były wręcz fatalne, bo obawiano się zerwania więzadeł w kolanie, co wiązałoby się z wielomiesięczną pauzą.

Do czasu oficjalnego komunikatu z klubu niepokój o stan zdrowia kapitan reprezentacji Polski był duży i spodziewano się najgorszego. Ostatecznie diagnozy okazały się zdecydowanie bardziej optymistyczne. Najważniejszą informacją było to, że więzadła w kolanie nie zostały uszkodzone. W komunikacie przekazano również, że powrót do gry może zająć od 4 do 6 tygodni.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Xabi Alonso
La Liga

Kłopoty Barcelony, kontuzja Lewandowskiego to nie koniec. Nagłe wieści z Realu, nastąpił przełom

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Trener FC Barcelona wprost o Pajor. W taki sposób określił Polkę

    Po tej diagnozie zapewne i sama Pajor jak i szkoleniowiec FC Barcelona, Pere Romeu odetchnęli z ulgą. Reprezentantka Polski od kiedy tylko pojawiła się w stolicy Katalonii, jest ważną postacią zespołu i regularnie wpisuje się na listę strzelców. Bramkę zdobyła również w pechowym dla siebie meczu z Atletico, którego nie dokończyła właśnie z powodu kontuzji. Pajor ominie kilka ważnych meczów.

    Zobacz również:

    Ewa Pajor
    La Liga

    Ewa Pajor "uhonorowana", piękny gest Barcelony. Wiadomość dla całego świata

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki

      Było to między innymi starcie z AS Roma w Lidze Mistrzyń. Przed tym spotkaniem o najnowsze wieści w sprawie Polki zapytany został szkoleniowiec Barcelony. Romeu w samych superlatywach wypowiedział się o Pajor i nie ukrywał, że po oficjalnej diagnozie odetchnął z ulgą. "Ewa to zawodniczka, która jest świetnie przygotowana fizycznie i dzięki temu kontuzja okazała się mniej groźna, niż pierwotnie zakładano" - stwierdził szkoleniowiec w rozmowie z klubowymi mediami.

      "Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleniu, bo Ewa jest uwielbiana w zespole i zarówno ja, jak i cała drużyna cieszymy się, że kontuzja nie będzie tak długotrwała, jak można było to sobie wyobrażać na początku" - powiedział Romeu. Pajor w tym sezonie zdobyła już osiem bramek dla Barcelony, a kolejne będzie mogła zdobywać już za kilka tygodni, gdy wróci na murawę po urazie.

      Zobacz również:

      Ewa Pajor ze łzami w oczach opuściła murawę
      La Liga

      Dramat Ewy Pajor w Madrycie. Piękny gol, a później fatalna kontuzja. Zeszła ze łzami w oczach

      Kacper Dąderewicz
      Kacper Dąderewicz
      Ewa Pajor błyszczy w FC Barcelonie. Teraz zdradza kulisy początków, to powiedział jej Laporta. WIDEOEleven SportsEleven Sports
      Piłkarka w stroju FC Barcelony celebruje zdobycie gola podczas meczu, z wyrazem wielkiej radości i uniesionymi pięściami, w tle znajduje się rozmazana sylwetka przeciwniczki oraz kibice na trybunach.
      Ewa PajorUrbanandsportAFP
      Ewa Pajor
      Ewa PajorJoan Valls / Urbanandsport / NurphotoAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja