To stało się tuż przed końcem roku. Nagły komunikat ws. Yamala. To już pewne

Od niemalże samego początku Lamine Yamal uznawany był za złote dziecko futbolu. Historia znała jednak przypadki młodych gwiazdorów, których talent z dnia na dzień zaczynał pikować w dół. Przykładów nie trzeba zresztą szukać bardzo daleko. W szeregach Barcelony znajduje się bowiem Ansu Fati, który jeszcze kilka sezonów temu cieszył się podobną renomą co Yamal. Niestety, błysk jego piłkarskiego geniuszu, pośrednio zduszony przez urazy, bardzo mocno przygasł. Dopiero wypożyczenie do AS Monaco pozwoliło 22-latkowi odzyskać nieco z utraconego blasku.

W przypadku Yamala sprawa wygląda natomiast nieco inaczej. W wieku zaledwie 16 lat notował on już regularne występy w barwach "Dumy Katalonii". W sezonie 2023/2024 rozegrał łącznie 50 meczów, zdobywając 7 goli oraz 9 asyst. Przełomowym okazał się dla niego sezon 2024/2025. To przy okazji tej kampanii Lamine Yamal wspiął się na wyżyny swoich piłkarskich umiejętności, zaliczając 18 goli oraz 25 asyst w 55 spotkaniach. Zajął on również 2. miejsce w popularnym plebiscycie Złotej Piłki.

Kosmiczne osiągnięcie Yamala. W to aż trudno uwierzyć

Pierwsza połowa obecnego sezon również była dla 18-letniego gwiazdora Barcelony niezwykle udana. W 20 rozegranych dotychczas spotkaniach zanotował on 9 goli oraz 11 asyst, a więc zaliczał średnio jedno zaangażowanie w bramkę na mecz.

To jednak zupełnie inna statystyka pokazuje nam, jak wyjątkowym zawodnikiem w skali całego piłkarskiej świata jest kolega Roberta Lewandowskiego. 25 grudnia hiszpański portal "MARCA" potwierdził, że Lamine Yamal zyskał miano najlepszego dryblera dobiegającego końca roku 2025.

Okazuje się, że w tej efektownej statystyce 18-latek zostawił pozostałych piłkarzy lig TOP 5 daleko w tyle. W ciągu ostatnich 12 miesięcy gwiazdor "Dumy Katalonii" zanotował bowiem 285 dryblingów. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się natomiast Jeremy Doku (Manchester City), który zgromadził na swoim koncie 155 dryblingów. Liczba ta wciąż robi wrażenie, lecz blednie przy wyniku, jaki w tej statystyce osiągnął Lamine Yamal. Podium w tej efektownej klasyfikacji domyka natomiast Kylian Mbappe (Real Madryt), który zakończył rok 2025 z 144 dryblingami na koncie.

Młody gwiazdor Barcelony bezsprzecznie zasłużył więc na miano "Króla Dryblingu", deklasując konkurentów w tej ważnej dla przebiegu spotkań statystyce.

Lamine Yamal MANAURE QUINTEROAFP AFP

Lamine Yamal w meczu z Francją na Euro 2024 TOBIAS SCHWARZ / AFP AFP

Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Dembele i Bonmati zwycięzcami nagród FIFA Best Player Awards 2025 © 2025 Associated Press