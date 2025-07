To się dzieje. Tyle Barcelona ma dostać za ter Stegena. Hiszpanie przekazują

Jesienią zeszłego roku Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana. Spodziewano się, że Niemiec będzie wyłączony z gry do końca sezonu, jednak na przełomie kwietnia i maja wrócił do gry. Hansi Flick, nieco symbolicznie, wystawił go w dwóch spotkaniach. Później sytuacja golkipera niezwykle się skomplikowała.

Dolegliwości Marc-Andre ter Stegen zaczął odczuwać po dwóch czerwcowych meczach Ligi Narodów, w których Niemcy mierzyli się z Portugalią i Francją. Jeśli golkiper faktycznie postawi na zabieg, Barcelona spokojnie będzie mogła... zarejestrować wspomnianego Joana Garcię, wykorzystując przepis La Liga o długotrwałych kontuzjach. W ten sam sposób w październiku zeszłego roku do Barcelony trafił Wojciech Szczęsny, którego klub mógł ściągnąć w miejsce Niemca. "Kapitan Barcelony (czyli ter Stegen - red.) przekazałby 80 proc. swojej pensji na cele finansowego fair play La Liga i ułatwiłby rejestrację Joana Garcii, ale nadal otrzymywałby pełną pensję" - podje "Mundo Deportivo". Jak to możliwe?

Środki z jego wypłaty najpierw zostaną przeznaczone na rejestrację 24-letniego bramkarza. Drugi w kolejce jest były reprezentant Polski. "Szczęsny, którego kontrakt wygasł 30 czerwca i został przedłużony do 2027 roku wkrótce potem, również nie jest zarejestrowany. Ponieważ 80 proc. pensji Ter Stegena trafi do Joana Garci, sytuacja polskiego bramkarza zostanie unormowana, dzięki innym planowanym transakcjom finansowym. Nie jest to powód do obaw" - informuje "Mundo Deportivo".