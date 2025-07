To się dzieje. Ter Stegen rozpoczął swoją grę. Hiszpanie przekazują

Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami. Niektóre kluby (np. przedstawiciele Ekstraklasy) właściwie już go rozpoczęły. Rozgrywki La Liga ruszą dopiero w połowie sierpnia. Dlatego do tej pory zawodnicy FC Barcelony mogli korzystać z uroków wakacji. Te zakończyły się w miniony weekend.

W gronie przybyłych piłkarzy był również Marc-Andre ter Stegen. Nie od dziś wiadomo, że sytuacja Niemca jest - łagodnie mówiąc - dosyć skomplikowana. Jeszcze na początku zeszłego sezonu był on niekwestionowanym numerem jeden w bramce oraz kapitanem drużyny. Wszystko zmieniła fatalna kontuzja kolana, po której do zdrowia doszedł dopiero wiosną tego roku. Ale nic już nie było takie samo.

Jego miejsce najpierw zajął Inaki Pena, a następnie Wojciech Szczęsny, który przedłużył swój kontrakt o dwa lata. Gdyby tego było mało, Joan Laporta ściągnął do klubu swojego imiennika - Joana Garcię. To właśnie 24-letni Hiszpan ma być nową gwiazdą między słupkami, a Polak szykowany jest na jego zmiennika. Dlatego też ter Stegen wie, że najprawdopodobniej musi sobie szukać nowego klubu, aby znów móc liczyć na regularną grę.

Mimo to 33-latek nadal pozostaje zawodnikiem mistrzów Hiszpanii, przez co nie mogło zabraknąć go na pierwszym treningu przed sezonem. Jak podaje wspomniane "Mundo Deportivo", podczas poniedziałkowej sesji Niemiec nieco się zbuntował, ponieważ nie wyszedł z kolegami na plac gry. Wolał pozostać w siłowni, gdzie spędził cały trening.

"Ter Stegen przeżywa okres niepewności z powodu przybycia Joana Garci, co jest zaproszeniem do znalezienia nowej drużyny" - dodają wymownie hiszpańscy dziennikarze. Oprócz tego przekazano, że w poniedziałek Hansi Flick miał do dyspozycji 35 zawodników, w tym m.in. w tym nowo nabytego Roony'ego Bardghjiego. Wartość rynkowa Marca-Andre ter Stegena oscyluje w granicach 12 milionów euro. Jego kontrakt z Barceloną jest ważny do 30 czerwca 2028 roku.