To on ma zastąpić Lewandowskiego. Kosecki mówi wprost: Dobry wybór

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Przyszłość Robert Lewandowskiego w Barcelonie nadal stoi pod znakiem zapytania. Nie jest tajemnicą, że Joan Laporta i Deco rozglądają się za nowym napastnikiem, który zostałby następcą Polaka. O jednym z kandydatów na to stanowisko jest naprawdę głośno. - To jeden z piłkarzy, którzy potrafią w pojedynkę rozstrzygnąć wynik meczu - ocenia Roman Kosecki.

Mężczyzna w średnim wieku w garniturze siedzi w pomieszczeniu, w tle jasna ściana, w prawym górnym rogu widoczne koło z wizerunkiem piłkarza w stroju FC Barcelona.
Roman Kosecki, Robert LewandowskiPRESSINPHOTO/NEWSPIX.PL / FOT. PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PLNewspix.pl

FC Barcelona rozgrywa pod wodzą Hansiego Flicka drugi sezon. I nadal może zgarnąć wszystkie możliwe trofea. W styczniu Katalończycy sięgnęli po Superpuchar Hiszpanii. W czwartkowy wieczór czeka ich pierwsze półfinałowe starcie z Atletico Madryt w Pucharze Króla.

W drużynie Diego Simeone występuje zawodnik, o ściągnięciu którego od dawna marzą władze Barcelony. To mistrz świata z 2022 roku, były zawodnik Manchesteru City. Piłkarz ten świetnie odnalazł się w hiszpańskiej lidze. W trwającym sezonie zagrał łącznie w 32 meczach. Zdobył w nich 11 bramek i zanotował pięć asyst. Ma olbrzymi wpływ na cały zespół.

Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Lewandowski może się pakować? To ma być jego następca. Kosecki nie ma wątpliwości

Oczywiście mowa o Julianie AlvarezieJuż kilka tygodni temu hiszpańskie media przekazywały, że 26-latek jest transferowym priorytetem Barcelony. Jego obecna wartość rynkowa wynosi aż 100 milionów euro, a kontrakt obowiązuje aż do 2030 roku.

Jeśli jednak w stolicy Katalonii znajdą się środki, klub za wszelką cenę będzie próbował ściągnąć Argentyńczyka na Camp Nou. Wówczas Robert Lewandowski zyskałby swojego następcę. Następcę, który zrobił wrażenie m.in. na Romanie Koseckim.

- To byłby bardzo dobry wybór, ponieważ to jeden z piłkarzy, którzy potrafią w pojedynkę rozstrzygnąć wynik meczu. Barcelona ciągle szuka odpowiedniego następcy Roberta. Teoretycznie w klubie jest Ferran, ale nie ma co ukrywać, że tacy piłkarze jak kiedyś Luis Suarez czy Samuel Eto'o potrafili grać bardzo dobrze technicznie - powiedział były reprezentant Polski w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

    - Szczególnie Latynosi z Ameryki Południowej mają coś takiego, co niektórzy muszą wypracowywać latami, a oni mają ten instynkt od urodzenia. Widać w nich radość z gry w piłkę - dodał.

    59-latek w latach 1993-95 sam był zawodnikiem Atletico. Nic dziwnego, że w czwartek o godz. 21:00 będzie kibicował madryckiej drużynie w półfinale Pucharu Króla. Co ciekawe, jakość Alvareza doceniają nie tylko eksperci, ale i... sami zawodnicy Barcelony. - Dla mnie Julian [Alvarez] to świetny piłkarz. Dla mnie to jeden z najlepszych napastników na świecie, a najlepsi muszą grać w najlepszym klubie, czyli u nas - mówił tuż przed starciem Ronald Araujo.

    Lilah Fear i Lewis Gibson, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
    Mężczyzna w bordowej kurtce sportowej na ciemnym, rozmytym tle, lekko zwrócony w bok, z poważnym wyrazem twarzy.
    Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Piłkarz w stroju Atlético Madryt kontroluje piłkę podczas meczu na stadionie, otoczony przez rozmazane tło trybun z kibicami.
    Julian AlvarezOSCAR J BARROSOAFP
    Dwóch piłkarzy w czerwono-białych pasiastych koszulkach oraz niebieskich spodenkach stoi na boisku podczas meczu, w tle rozmyte postaci oraz kibice na trybunach.
    Julian AlvarezMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Tallon Griekspoor - Quentin Halys. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

