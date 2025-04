To on będzie numerem "1". Flick zdecydował. Szczęsny czy ter Stegen?

Hansi Flick sam nie potrafił się zadeklarować. Nie chciał wprost powiedzieć, że Wojciech Szczęsny dokończy sezon jako pierwszy bramkarz, ani że Marc-Andre ter Stegen wróci do bramki tak szybko, jak to możliwe. Enigmatycznie odpowiedział, że w piłce nożnej nic nie jest pewne.

Flick nie chce tej debaty. Decyzja ws. pozycji bramkarza została podjęta

Wiele wskazuje na to, że tym razem ter Stegen będzie musiał pogodzić się z rzeczywistością i uznać wyższość swojego rywala. FC Barcelona wciąż jest w grze o potrójną koronę i ze Szczęsnym w bramce może zatriumfować we wszystkich rozgrywkach. Zmiana bramkarza w takim momencie byłaby ogromnym ryzykiem ze strony Flicka. Mogłoby to wręcz zaprzepaścić wszystko, o co Barcelona walczyła przez cały długi sezon.