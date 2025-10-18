Partner merytoryczny: Eleven Sports

To nie były plotki. Wydało się tuż przed ogłoszeniem Barcelony, wielki kontrakt

Michał Chmielewski

FC Barcelona wraca do gry po przerwie reprezentacyjnej. W sobotnie południe piłkarzy Hansiego Flicka czeka derbowe spotkanie z Gironą. Tymczasem - kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem - hiszpańskie media przekazały zaskakujące wieści, które z pewnością ucieszą kibiców katalońskiego klubu. Projekt Joana Laporty będzie miał nowego sponsora.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiJOSEP LAGOEast News/AFP

W ostatnich tygodniach humory w gabinetach FC Barcelony nie były najlepsze. A to dlatego, że tuż przed przerwą mistrzowie Hiszpanii ponieśli dwie porażki z rzędu. W Lidze Mistrzów pokonało ich Paris Saint-Germain (1:2), w La Liga lepsza okazała się Sevilla (1:3).

Szansę na powrót do formy zawodnicy Hansiego Flicka będą mieć w sobotę. O godz. 16:15 na Estadi Olímpic Lluís Companys rozpocznie się spotkanie przeciwko Gironie. Relacja na żywo w Interii Sport.

Wielka kasa dla Barcelony. To już potwierdzone. Lewandowski może skakać z radości

W tym trudnym okresie na twarzy sympatyków katalońskiego klubu może jednak pojawić się uśmiech. Wszystko dzięki... nowemu sponsorowi! Jak przekazał dziennik "Mundo Deportivo", klub podpisze kontrakt z firmą Uber.

"Stanie się to podczas wydarzenia, które odbędzie się w przyszłą środę (o 16:30) w sali handlowej klubu z Barcelony. Weźmie w nim udział Pau Cubarsí" - piszą dziennikarze katalońskiej gazety.

    Na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie klub zainkasuje od nowego sponsora. Media nazywają całą transakcję "uzupełnieniem" dotychczasowych umów Barcelony. Przypomnijmy, niedawno ogłoszony został kontrakt z firmą Midea opiewający na około 12 milionów euro za sezon. Za noszenie koszulek treningowych z logo Demokratycznej Republiki Konga do 2029 roku klub ma natomiast zarobić ponad 40 milionów euro. 

    Nie wspominając już o umowie ze Spotify. Jej przedłużenie zostało ogłoszone w piątek. Na mocy tego kontraktu Barcelona w latach 2026-2030 zgarnie 380 milionów euro.

    Obecnie po ośmiu kolejkach zespół Hansiego Flicka z 19. punktami na koncie plasuje się na pozycji wicelidera tabeli.

