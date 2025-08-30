Mecz mógł rozpocząć się genialnie dla Realu Madryt. Kylian Mbappe trafił bowiem do siatki już w 7. minucie, wykorzystując świetne podanie Trenta Alexandra-Arnolda. Sęk w tym, że sędzia odgwizdał spalonego. I wcale nie była to najgorsza wiadomość dla fanów "Królewskich".

Bo w 17. minucie to goście cieszyli się z prowadzenia. Ich bohaterem został - przynajmniej na chwilę - Vedat Muriqi, strzelił gola po rzucie rożnym. Co ciekawe, uderzył piłkę nie głową, a barkiem.

Realowi wystarczyły jednak później zaledwie dwie minuty, by całkowicie odwrócić losy meczu. Najpierw w 37. minucie do wyrównania doprowadził strzałem z najbliższej odległości Arda Guler, a później Vinicius Junior mimo asysty kolegów indywidualnie i skutecznie zakończył swój rajd z piłką, pozwalając Bernabeu cieszyć się z prowadzenia "Los Blancos" 2:1.

Tuż przed przerwą wynik mógł jeszcze podwyższyć Kylian Mbappe, ale choć znów pokonał Leo Romana, sędzia ponownie odgwizdał ofsajd.

Mallorca pokonana. Real Madryt bezbłędny na starcie sezonu La Liga

Kolejna bramka Realu Madryt została anulowana już po przerwie. Doszło do tego w dość kuriozalnej sytuacji. Arda Guler został trafiony piłką przy próbie wybicia jednego z obrońców w taki sposób, że ta odbiła się później od bramkarza i wróciła pod jego nogi. Turek wykorzystał okazję, posyłając ją do siatki. Sęk w tym, że chroniąc swoje ciało, odbił wcześniej futbolówkę ręką, dlatego sędzia nie uznał gola, wskazując na jego przewinienie.

Później piłkarze Xabiego Alonso nie zdołali już zaskoczyć gości, przez co w teorii do końca musieli drżeć o wynik. Mecz zakończył się jednak po ich myśli. Real na starcie sezonu La Liga jest bezbłędny i po trzech kolejkach ma na koncie 9 punktów. Dzięki temu wysłał jasną wiadomość dla FC Barcelona, która w niedzielę musi pokonać Rayo Vallecano, by dotrzymać mu kroku.

Rodrygo i Kylian Mbappe JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP AFP

Vinicius Junior JUAN MABROMATA AFP