To ma być koniec, elektryzujące wieści przed "El Clasico". Media: Oto nowy trener Realu Madryt

Wielkimi krokami zbliża się ostatnie w tym sezonie "El Clasico", czyli starcie FC Barcelona z Realem Madryt, a tymczasem w obozie drugiej z tych ekip wszystko najwyraźniej zmierza do prawdziwej kadrowej rewolucji. Wedle najświeższych doniesień hiszpańskich mediów odejście Carlo Ancelottiego jest już dopięte na ostatni guzik, a jego następca również miał dogadać się już z "Królewskimi" - i przygotowuje się on do prawdziwej transferowej ofensywy już tego lata.