To koniec, Lewandowski stracił karty. Nowe wieści ws. przyszłości w Barcelonie

Choć w sierpniu Robert Lewandowski skończy 38 lat, to nadal możemy zaliczyć go do grona najlepszych napastników świata. W trwającej kampanii kapitan reprezentacji Polski nie jest już żelaznym elementem wyjściowej jedenastki, choć dwa ostatnie mecze rozpoczynał od pierwszej minuty.

W sobotę, kiedy FC Barcelona w 23. kolejce La Liga mierzyła się z Mallorką, Lewandowski w 29. minucie otworzył wynik spotkania. Była to jego dziesiąta bramka w lidze i trzynaste trafienie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Wszystko to sprawia, że lider kadry "Biało-Czerwonych" nadal jest ważnym ogniwem zespołu Hansiego Flicka.

Los Lewandowskiego przesądzony. Te słowa brzmią jak wyrok. "Nikt nie będzie"

Ostatnio dziennik "Mundo Deportivo" pisał, że jego rywalizacja na pozycji napastnika z Ferranem Torresem jest dobra dla całej drużyny, napędza obie "dziewiątki" do jeszcze bardziej wzmożonej pracy. Niemiec rotuje Polakiem i Hiszpanem, którzy do tej pory strzelili 30 proc. wszystkich goli mistrzów Hiszpanii w tym sezonie.

Mimo to nadal nie wiadomo, że Lewandowski pozostanie w stolicy Katalonii na kolejną kampanię. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca i jak na razie nie doczekaliśmy się oficjalnych komunikatów ws. jego przedłużenia. Czy byłej gwieździe Bayernu Monachium będzie dane kontynuować karierę w Barcelonie?

Jak przekazał Łukasz Wiśniowski, polski napastnik w tej kwestii może mieć coraz mniej do powiedzenia. - Mi się wydaje tak zupełnie szczerze, że to dziś nie zależy od Roberta -(pozostanie w FC Barcelonie - red.). Dziś "Blaugrana" na rynku poszukuje zawodnika premium na pozycję "9" i to nie jest takie łatwe. Te poszukiwania będę jeszcze bardziej intensywne, ale też FC Barcelona ma ograniczone możliwości i uzależnienia od tego dalsze rozmowy z Robertem - powiedział dziennikarz w programie na kanale "Meczyki", cytowany przez profil "BarcaInfo".

- Jeśli się uda sprowadzić "9" z wyższej półki to wtedy nikt z Polakiem nie będzie rozmawiać o przedłużeniu umowy, bo zostanie wtedy z Ferranem Torresem i piłkarzem, który ma być jego zmiennikiem na tej pozycji - podsumował Wiśniowski. Pozostaje czekać na to, jakie decyzje podejmą obie strony.

W czwartek Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla.

