To koniec. Hiszpanie piszą o odejściu z Barcelony. Kierunek Arabia Saudyjska

Pod wodzą Hansiego Flicka Barcelona najpierw zdobyła, a następnie obroniła krajowe mistrzostwo. Tak kolorowo nie było w Lidze Mistrzów, gdzie na triumf kataloński klub czeka od 2015 roku. W najbliższej kampanii Joan Laporta i Deco znów celują w potrójną koronę.

Obecnie włodarze Barcelony kompletują kadrę, do której dołączył m.in. Anthony Gordon. Jednocześnie z drużyną najprawdopodobniej pożegna się jeden z zawodników, który jest jej wychowankiem.

Szykuje się odejście z Barcelony? Hiszpanie przekazują

Mowa o Marku Casado. W poprzednim sezonie środkowy pomocnik rozegrał 34 spotkania, zanotował w nich jedną asystę. Sama liczba meczów jest nawet solidna, ale jeśli spojrzymy w głębsze statystyki, zobaczymy że najczęściej 22-latek zasiadał na ławce rezerwowych. Rzadko kiedy był pierwszym wyborem, trener traktował go raczej jako opcję awaryjną.

O odejściu Hiszpana mówi się od dobrych kilku tygodni. Ostatnio nowe wieści przekazał dziennik "Sport". "Klub ma świadomość, że wychowanek powinien opuścić drużynę tego lata ze względu na brak szans na grę w nowym projekcie i czeka, aż sam zawodnik oraz jego agent, Jorge Mendes, przeanalizują otrzymane oferty i podejmą decyzję" - czytamy.

Obecnie najbardziej realnym scenariuszem są przenosiny na Bliski Wschód. "Celem jest uzyskanie co najmniej 25 milionów euro i klub jest przekonany, że uda się to osiągnąć przed zamknięciem okienka transferowego. Zainteresowanie wykazują kluby angielskie, niemieckie i włoskie, ale najwyższe oferty mogą nadejść z Arabii Saudyjskiej" - dodano.

Ściągnięciem Casado interesuje się chociażby saudyjskie Al Ahli. Jak czytamy, tamtejszy dyrektor sportowy Portugalczyk Rui Pedro, poszukuje defensywnego pomocnika dobrze rozgrywającego piłkę i bardzo ceni tego piłkarza Barcelony. Ponadto utrzymuje doskonałe relacje ze wspomnianym Jorge Mendesem. Ostatecznie Al Ahlii może okazać się zwycięzcą w wyścigu o ten transfer, wyprzedzając innych saudyjskich gigantów.

W ostatnich tygodniach rozważano również europejskie kierunki, takie jak Manchester United, Milan czy VfB Stuttgart. O Marka Casado pytały także hiszpańskie zespoły. Pozostaje czekać na oficjalne komunikaty.

Marc Casado DENNIS AGYEMAN AFP

Hansi Flick i Marc Casado Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Marc Casado JOSE BRETON AFP





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