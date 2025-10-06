To koniec dla Hansiego Flicka w FC Barcelona po historycznym laniu. Koszmar Niemca

Jeszcze do minionej środy nastroje w stolicy Katalonii były poprawne. Pierwszą łyżką dziegciu w beczce barcelońskiego miodu była porażka z Paris Saint-Germain. Zespół ze stolicy Francji jako pierwszy w tym sezonie dogłębnie obnażył problemy Blaugrany, która w drugiej połowie w zasadzie nie istniała. Katalończycy humory mieli poprawić sobie w starciu ligowym przeciwko Sevilli. Wszak zespół z Andaluzji do niedzielnego popołudnia nie wygrał meczu u siebie w trwających rozgrywkach La Liga.

Jednak od samego początku spotkanie układało się nie po myśli podopiecznych Hansiego Flicka. Już w 13. minucie wynik spotkania otworzył Alexis Sanchez po strzale z rzutu karnego. Na 2:0 podwyższył Isaac Romero, a tuż przed przerwą nadzieje w serca fanów Blaugrany wlał Marcus Rashford, który zdobył gola kontaktowego. Jak się później okazało, było to jedyne trafienie Barcelony w tej rywalizacji.

Najwyższa porażka Flicka w Barcelonie. Koszmarny występ Dumy Katalonii

Mistrzom Hiszpanii w niedzielne popołudnie niewiele się udawało. Potwierdzeniem tego był zmarnowany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego, czy niewykorzystana szansa sam na sam Ferrana Torresa. Zdecydowanie lepszą skutecznością popisali się piłkarze gospodarzy. Sevilla pod koniec spotkania dołożyła jeszcze dwa trafienia i w ostatecznym rozrachunku wygrała 4:1. Okazuje się, że było to historyczne lanie dla Barcelony.

Od kiedy szkoleniowcem Dumy Katalonii jest Flick, ta nie przegrała dotychczas oficjalnego meczu różnicą większą niż dwóch bramek. Takie porażki miały miejsce z Osasuną we wrześniu 2024 roku (4:2 dla zespołu z Pampeluny), czy z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów (3:1 dla niemieckiej ekipy). Sevilla jest więc pierwszą ekipą, która za kadencji niemieckiego szkoleniowca wygrała z Barcą trzema bramkami.

Jednocześnie dla Flicka to również koniec pięknej serii w FC Barcelona. Niemiecki szkoleniowiec w lidze hiszpańskiej nie przegrał od 18 maja tego roku. Wówczas na Montjuic lepszy od Dumy Katalonii okazał się Villarreal, wygrywając 3:2. Flick podczas przerwy na reprezentację będzie miał dużo materiału do analizy, aby drużynie nie przydarzyła się kolejna porażka.

Zbigniew Boniek szczerze o Jerzym Brzęczku. "Tylko ja mogłem zrobić z niego selekcjonera". WIDEO Polsat Sport

Hansi Flick DENNIS AGYEMAN AFP

Hansi Flick FABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP AFP