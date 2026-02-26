To już prawdziwe fatum. Nagłe wieści ws. gwiazdora Barcelony. Nie wygląda to dobrze

W ostatnim czasie FC Barcelona zaliczyła kilka znaczących potknięć. Ich największą wpadką był niezwykle boleśnie przegrany mecz z Atletico Madryt. Co prawda, "Duma Katalonii" wciąż posiada jeszcze szanse na wywalczenie awansu do finału tegorocznej edycji Pucharu Króla, jednak przy rozmiarze wspomnianej wyżej porażki będzie to zadanie niemal karkołomne.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że w starciu z "Materacami" katalońska ekipa nie mogła korzystać z pełni swojej bogatej kadry. Tego dnia poza grą był bowiem absolutny "mózg" środka pola - Pedri. Hansi Flick nie mógł ponadto wystawić tego dnia takich zawodników jak: Gavi, Raphinha czy Marcus Rashford.

Już 28 lutego Barcelona ponownie stanie w szranki na krajowym podwórku. Tym razem katalońska drużyna zmierzy się z będącym w naprawdę dobrej formie Villarrealem. Na nieco ponad 48 godzin przed tym starciem z Półwyspu Iberyjskiego napłynęły jednak druzgocące wieści.

Kolejny gwiazdor z urazem. Fatum Barcelony wciąż trwa

W czwartek FC Barcelona odbyła kolejny rutynowy trening, podczas którego dyskomfort zaczął odczuwać jeden z gwiazdorów ekipy Frenkie de Jong. Klub natychmiast wykonał badania, których wynik z pewnością nie napawa optymizmem.

"Wszystko wskazuje na poważną kontuzję uda, ale kataloński klub nie podał jeszcze dokładnego zakresu urazu ani czasu jego nieobecności, która prawdopodobnie potrwa kilka tygodni" - przekazali dziennikarze hiszpańskiego portalu "MARCA".

Kilkadziesiąt minut później medialne doniesienia potwierdzone zostały przez samą Barcelonę. "Zawodnik pierwszej drużyny Frenkie de Jong doznał kontuzji mięśnia dwugłowego prawej nogi podczas dzisiejszego porannego treningu. Badania medyczne potwierdziły, że przewidywany okres rekonwalescencji wyniesie około pięciu do sześciu tygodni" - czytamy w komunikacie.

Dla Hansiego Flicka to fatalna wiadomość. Powracający po urazie Pedri wciąż jest bowiem niepewnym elementem składu. Nadmierna eksploatacja 23-latka może skończyć się w tragiczny sposób. Gavi natomiast wciąż zmaga się ze skutkami poważnej kontuzji, która wyłączyła go z gry przynajmniej do ostatnich dni marca.

Frenkie De Jong stał się więc kolejnym podstawowym graczem środka pola, z którego niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł w najbliższym czasie skorzystać. Strata ta boli jeszcze bardziej, ponieważ sezon 2025/2026 wkracza obecnie w absolutnie decydującą fazę.

Frenkie de Jong URBANANDSPORTNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Frenkie de Jong Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski, Lamine Yamal oraz Frenkie de Jong JOSEP LAGO AFP

