Partner merytoryczny: Eleven Sports

To już pewne, Szczęsny wraca do gry. Jest komunikat Barcelony ws. kontuzjowanego Garcii

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Aktualizacja

FC Barcelona doskonale sprawuje się w obecnie trwającym sezonie. Podopieczni Hansiego Flicka dalej nie przegrali choćby jednego spotkania. Niestety zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja zdrowotna niektórych członków zespołu. W piątek urazu nabawił się Joan Garcia, a więc podstawowy bramkarz obecnych mistrzów Hiszpanii. Złe wieści oficjalnie potwierdził już klub w pilnie wydanym komunikacie. Nowy nabytek drużyny odpocznie od piłki przynajmniej przez kilka tygodni. Oznacza to, że między słupki "Dumy Katalonii" powróci Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny i Joan Garcia
Wojciech Szczęsny i Joan GarciaJonathan Moscrop / Miguel RIOPA East News

Joan Garcia o czwartkowych oraz piątkowych wydarzeniach będzie chciał zapomnieć jak najszybciej. Bramkarz podczas spotkania z Realem Oviedo popełnił fatalny w skutkach błąd, po którym beniaminek sensacyjnie objął prowadzenie. Jego koledzy z zespołu w drugiej połowie dokonali ostatecznie udanego powrotu, dzięki czemu na twarzy golkipera zagościł uśmiech. Radosny nastrój popsuł się jednak w piątek. Powód? Uraz odniesiony podczas treningu.

Dziennikarze w doniesieniach dotyczących nowego nabytku "Dumy Katalonii" prześcigają się od dobrych kilku godzin. Początkowo światło dziennie ujrzała jedynie informacja o dłuższej przerwie. Już ona zmartwiła sympatyków obecnych mistrzów kraju, którzy z coraz większym niepokojem wyczekiwali na oficjalny komunikat prosto z klubu. Wreszcie tuż przed godziną 17:00 w mediach społecznościowych "Blaugrany" pojawił się ważny wpis dotyczący kontuzjowanego bramkarza.

Joan Garcia kontuzjowany. Będzie zabieg, zastąpi go Wojciech Szczęsny

Tak jak się spodziewano, wiceliderzy La Ligi nie mają dobrych wieści. "Zawodnik Joan Garcia doznał zerwania łąkotki wewnętrznej w lewym kolanie. Jutro przejdzie zabieg artroskopowy, który przeprowadzi dr Joan Carles Monllau. Szacunkowy czas rekonwalescencji wynosi od 4 do 6 tygodni, w zależności od postępów" - post o takiej treści pojawił się w serwisie X. Dla polskich kibiców oznacza to przede wszystkim powrót Wojciecha Szczęsnego do regularnej gry. Warszawianin cierpliwie czekał na swoją szansę i to on zastąpi w co najmniej kilku najbliższych meczach obolałego kolegę.

Naszego rodaka między słupkami "Dumy Katalonii" zobaczymy jeszcze we wrześniu. Na niedzielę zaplanowano konfrontację podopiecznych Hansiego Flicka z Realem Sociedad. Początek o godzinie 18:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskiej piłce. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

W Hiszpanii ogłaszają, że to koniec. Lewandowski już wie, przenosiny przesądzone

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki
Bramkarz w sportowym stroju podczas dynamicznego wykopu piłki na stadionie, w tle rozmyta publiczność oraz reklamy na bandach.
Joan Garcia o konfrontacji z beniaminkiem będzie chciał jak najszybciej zapomnieć MIGUEL RIOPAAFP
Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone paski, stoi w profilu, w tle rozmyty tłum ludzi na trybunach.
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportEast News
Mężczyzna ubrany w ciemny t-shirt próbuje złapać piłkę do piłki nożnej, w tle widoczna rozmyta postać oraz niewyraźne elementy stadionu.
Hansi FlickALEJANDRO GARCIA PAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja