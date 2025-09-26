Joan Garcia o czwartkowych oraz piątkowych wydarzeniach będzie chciał zapomnieć jak najszybciej. Bramkarz podczas spotkania z Realem Oviedo popełnił fatalny w skutkach błąd, po którym beniaminek sensacyjnie objął prowadzenie. Jego koledzy z zespołu w drugiej połowie dokonali ostatecznie udanego powrotu, dzięki czemu na twarzy golkipera zagościł uśmiech. Radosny nastrój popsuł się jednak w piątek. Powód? Uraz odniesiony podczas treningu.

Dziennikarze w doniesieniach dotyczących nowego nabytku "Dumy Katalonii" prześcigają się od dobrych kilku godzin. Początkowo światło dziennie ujrzała jedynie informacja o dłuższej przerwie. Już ona zmartwiła sympatyków obecnych mistrzów kraju, którzy z coraz większym niepokojem wyczekiwali na oficjalny komunikat prosto z klubu. Wreszcie tuż przed godziną 17:00 w mediach społecznościowych "Blaugrany" pojawił się ważny wpis dotyczący kontuzjowanego bramkarza.

Joan Garcia kontuzjowany. Będzie zabieg, zastąpi go Wojciech Szczęsny

Tak jak się spodziewano, wiceliderzy La Ligi nie mają dobrych wieści. "Zawodnik Joan Garcia doznał zerwania łąkotki wewnętrznej w lewym kolanie. Jutro przejdzie zabieg artroskopowy, który przeprowadzi dr Joan Carles Monllau. Szacunkowy czas rekonwalescencji wynosi od 4 do 6 tygodni, w zależności od postępów" - post o takiej treści pojawił się w serwisie X. Dla polskich kibiców oznacza to przede wszystkim powrót Wojciecha Szczęsnego do regularnej gry. Warszawianin cierpliwie czekał na swoją szansę i to on zastąpi w co najmniej kilku najbliższych meczach obolałego kolegę.

Naszego rodaka między słupkami "Dumy Katalonii" zobaczymy jeszcze we wrześniu. Na niedzielę zaplanowano konfrontację podopiecznych Hansiego Flicka z Realem Sociedad. Początek o godzinie 18:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

