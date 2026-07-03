To już oficjalne, Pajor może się żegnać. Gruchnęły wieści z Barcelony

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Choć cały piłkarski świat zwrócony jest w kierunku Ameryki Północnej i aktualnie trwającego mundialu nie należy zapominać o piłce klubowej, a także o głośnych transferach. A taki będzie miał miejsce w żeńskiej drużynie Barcelony. Po czterech latach spędzonych w klubie odchodzi z niego Salma Paralluelo. To oznacza, że będzie musiała pożegnać się z Ewą Pajor - jej dobrą koleżanką z boiska. Teraz natomiast opublikowała poruszający wpis.

Ewa Pajor w uściskach Salmy Paralluelo
Ewa Pajor w uściskach Salmy ParallueloAlex Caparros - UEFA/UEFA via Getty ImagesGetty Images

Kapitalny sezon ma za sobą żeńska ekipa FC Barcelona. Podopieczne Pere Romeu kolejny raz całkowicie zdominowały krajowe podwórko i wywalczyły wszystkie możliwe trofea - od mistrzostwa Hiszpanii po Puchar Królowej. Do tego doszedł także upragniony triumf w Lidze Mistrzyń.

W wielkim finale "Duma Katalonii" ograła aż 4:0 francuski Lyon, a bohaterką została wówczas Ewa Pajor. Napastniczka reprezentacji Polski zdobyła dwa gole, a także zanotowała asystę. Bardzo podobnym dorobkiem, a dokładniej dwoma trafieniami popisała się również Salma Paralluelo.

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Skrzydłowa w Barcelona grała od czterech lat, lecz w pewnym momencie jej przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Według medialnych doniesień piłkarka nie dogadała się z klubem ws. nowej umowy (obecna obowiązywała do końca czerwca) i miała być poważnie zainteresowana zmianą barw.

Potwierdzenie tych wieści nadeszło właśnie w tamten dzień. Teraz głos za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrała sama zainteresowania.

Paralluelo żegna się z Barceloną. "Nadszedł czas"

22-latka opublikowała bardzo poruszający wpis. Rozpoczęła od swoich początków w ekipie ze stolicy Katalonii nawiązując do czasów, gdy w wieku 18 lat stawiała swoje pierwsze kroki. - Nadszedł czas, aby zakończyć mój rozdział w Barca. To była niesamowita okazja, by być częścią tej drużyny, spełnienie marzeń. Przyjechałem tu w wieku 18 lat z pragnieniem, by stawić sobie wyzwanie, grając dla najlepszej drużyny na świecie - napisała.

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Nie zabrakło również podziękowań wszystkim fanom, a także samemu klubowi za wszystko, co działo się przez ostatnie lata. Dodała również, że mimo odejścia FC Barcelona na zawsze zostanie w jej sercu.

- Wszystkim fanom, najlepszym, co mogą być, dziękuję za to, że mi dali wiarę i pomoc w rozwoju. Dziękuję Barca, będę zawsze trzymać to w swoim sercu - przekazała.

Nie jest to jednak cały komunikat. Ten można przeczytać klikając w link poniżej.

Na tę chwilę nie znamy nowego pracodawcy skrzydłowej. Wiele mówi się o London City Lionesses czy też Arsenalu. Do tego głośno jest również wokół francuskich gigantów - Paris Saint-Germain oraz OL Lyonnes.

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Piłkarka FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce wyraża silne emocje po zdobyciu gola, z szeroko otwartymi ustami i rozpostartymi rękami; w tle kibice dopingują drużynę.
Ewa PajorODD ANDERSENAFP
Zawodniczka piłki nożnej w stroju FC Barcelona wykonuje gest wskazujący podczas meczu, w tle widoczne zamazane sylwetki innych zawodniczek i trybuny.
Ewa PajorCarla Botica/ShutterstockEast News


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