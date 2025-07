To już nie tylko ter Stegen. Kolejny piłkarz rodzi problem dla Barcelony

Gorące lato w Barcelonie trwa w najlepsze. Nie mowa tu oczywiście o pogodzie, lecz wszystkim tym, co dzieje się wokół zespołu mistrza Hiszpanii. Zaczęło się od głośnej sagi transferowej, której efektem było sprowadzenie do klubu bramkarza Espanyolu Joana Garcii.

Fiaskiem zakończyła się natomiast misja sprowadzenia do klubu Nico Williamsa. Pomimo długich negocjacji i pozornym zainteresowaniu reprezentanta Hiszpanii zmianą klubu, ten finalnie pozostał w Athleticu Bilbao, z którym związał się umową obowiązującą do ... 2035 roku. Według doniesień medialnych transfer posypał się przez żądanie piłkarza, by ten miał możliwość rozwiązania umowy, gdyby Barcelonie nie udało się go zarejestrować do rozgrywek.

Na dniach ma zostać zrealizowany transfer Marcusa Rashforda. Barcelona w swoich szeregach chętnie widziałaby również Luisa Diaza. Liverpool za tego piłkarza oczekuje jednak kwoty, która przekracza możliwości finansowe "Dumy Katalonii".

Ter Stegen to obecnie nie jest jedyny problem Barcelony

Osobny rozdział stanowią perypetię związane z osobą Marca-Andre ter Stegena. Reprezentant Niemiec po długiej kontuzji nie zdołał odzyskać miejsca w wyjściowym składzie. Bardzo dobra postawa Wojciecha Szczęsnego, który został sprowadzony awaryjnie po urazie Niemca, oraz transfer Garcii spowodowały, że Barcelona najchętniej pozbyłaby się ter Stegena. Tym bardziej że, jego wysoki kontrakt stanowi bardzo duże obciążenie.

W ostatnim czasie nastąpił zwrot akcji w tej sprawie. Niemiec od kilku dni nie trenował wraz z zespołem i ograniczył się do ćwiczeń na siłowni. To oczywiście wywołało wiele spekulacji, dopatrywano się kolejnej "gierki" niechcianego w klubie zawodnika. Ter Stegen zmaga się obecnie z urazem pleców. Jeżeli zdecyduje się na zabieg, to czekają go około cztery miesiące przerwy w grze.

FC Barcelona oficjalnie wznowiła treningi wraz z początkiem tygodnia. W gronie zawodników znaleźli się oczywiście Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Decyzją trenera Hansiego Flicka od samego początku z zawodnikami pierwszego zespołu trenują również najbardziej uzdolnieni piłkarze z rezerw oraz akademii mistrza Hiszpanii. Część z nich może otrzymać swoją szansę i wyjechać na zbliżające się tournee Barcelony w Japonii oraz Korei Południowej.

Ogromny pech utalentowanego zawodnika. Kontuzja wykreśla go z listy na tournee w Azji

W tym gronie na pewno zabraknie Ibrahima Diarry. Pochodzący z Mali 18-letni napastnik w trakcie treningów doznał urazu mięśnia prostego uda w prawej nodze. To oznacza przerwę w treningach, która może wynieść nawet miesiąc. Nie wiadomo też czy po powrocie do zdrowia Diarra otrzyma jeszcze szansę w pierwszym zespole, czy na stałe powróci do drużyn z niższego szczebla.

Ibrahim Diarra do Barcelony trafił na początku tego roku. Świat usłyszał o nim przez kapitalną postawę na mistrzostwach świata do lat 17 sprzed dwóch lat. Reprezentacja Mali zajęła ostatecznie kapitalne trzecie miejsce, pokonując w spotkaniu o brązowy medal Argentynę. Sam Diarra był jedną z największych gwiazd całego turnieju - w siedmiu rozegranych spotkaniach zanotował pięć bramek i cztery asysty.

Flick bardzo szybko dostrzegł jego potencjał i zaprosił na treningi pierwszego zespołu. W katalońskim zespole Diarra dotychczas występował w drużynie juniorów. Pokazał się również na arenie międzynarodowej, strzelając w organizowanej przez UEFA Lidze Młodzieżowej dwie bramki.

