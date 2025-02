To już koniec, legenda Realu Madryt ogłasza. Komunikat poszedł w świat

Marcelo zakończył karierę. Legenda Realu Madryt przechodzi na piłkarską emeryturę

- Moją miłość do futbolu zawdzięczam swojemu dziadkowi. To on chciał, bym został profesjonalnym piłkarzem i zrobił wszystko, by do tego doszło. Gdy miałem 18 lat do mych drzwi zapukał Real Madryt i trafiłem do tego klubu. (...) Tutaj wraz z moją żoną zbudowaliśmy naszą rodzinę. 16 sezonów, 25 tytułów, 5 Lig Mistrzów, bycie jednym z kapitanów i wiele magicznych nocy na Bernabeu. Co za podróż. Real Madryt to unikalny klub - powiedział Marcelo na swoim pożegnalnym nagraniu, za pośrednictwem którego poinformował o swojej decyzji.