To jednak nie plotki. Zostali wyrzuceni z MŚ. Kolejny piłkarz opuszcza giganta

Jose Mourinho krok po kroku buduje Real Madryt, który ma odzyskać prymat w Hiszpanii i na arenie międzynarodowej. Portugalski szkoleniowiec tego lata sprowadził do zespołu już czterech markowych zawodników. Piłkarzami "Los Blancos" zostali Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate i - to najnowszy nabytek - Denzel Dumfries.

O angażu Holendra informowano już na początku czerwca. Tyle że nieoficjalnie. On sam nie potwierdzał spekulacji. Niedzielny komunikat Realu zamyka temat definitywnie.

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Dumfries minionej wiosny skończył 30 lat. Ostatnie pięć sezonów spędził w Interze Mediolan. Zdobył dwa tytuły mistrza Włoch i trzykrotnie triumfował w Coppa Italia.

W tym czasie dla ekipy z Lombardii rozegrał w sumie 207 spotkań, zdobył 27 bramek i zanotował 28 asyst. Przez wielu uważany jest za jednego z najlepszych prawych obrońców/wahadłowych świata. Skuteczny w defensywie i pod bramką rywala - w Madrycie liczą, że potwierdzi ten walor również po zmianie klubowych barw.

Wartość rynkowa Dumfriesa szacowana jest na 25 mln euro. "Królewscy" kupili go za 20 mln i mogą sobie gratulować dobrego interesu. Transakcja została przeprowadzona po aktywacji klauzuli odstępnego.

Jeszcze w tym tygodniu rosły defensor grał w 1/16 finału MŚ. "Pomarańczowi" pożegnali się z turniejem po porażce z Marokiem. Losy spotkania rozstrzygnęła seria rzutów karnych.

Dumfries jest drugim holenderskim obrońcą, który zaraz po powrocie z mundialu podpisał kontrakt z nowym pracodawcą. Dwa dni wcześniej uczynił to Nathan Ake. Rozstał się z Manchesterem City, przyjmując ofertę Fenerbahce Stambuł. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

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Denzel Dumfries Ibrahim Ezzat / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Denzel Dumfries JOSE HERNANDEZ AFP

Jose Mourinho AFP





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