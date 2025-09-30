Partner merytoryczny: Eleven Sports

To jednak nie były plotki. Będzie głośne odejście z Barcelony, już go nie chcą

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Pomimo tego, że FC Barcelona ma ograniczone ruchy na rynku transferowym, to już za kilka miesięcy skład katalońskiej drużyny może ulec ogromnej zmianie. W zespole jest aż czterech ważnych graczy, których umowa kończy się w czerwcu 2026 roku - w tym gronie jest również Robert Lewandowski. "Marca" donosi także, że władze klubu nie mają zamiaru przedłużać przynajmniej jeden z nich.

Robert Lewandowski i Andreas Christensen
Robert Lewandowski i Andreas ChristensenJose Breton/Pics Action/NurPhotoAFP

Problemy finansowe FC Barcelony, z którymi klub nieprzerwanie zmaga się od lat, sprawiają, że ekipa z Katalonii nie może być przesadnie aktywna na rynku transferowym, a wielu topowych graczy odrzuca możliwość przenosin do "Barcy" w obawie o brak rejestracji i możliwości gry.

Nie jest tajemnicą, że wpływ na kondycję klubu mają także wysokie pensje poszczególnych zawodników i Barcelona najpewniej pozbyła się takiego ciężaru, tym bardziej że, nie brakuje chętnych na gwiazdy "Blaugrany". Okazuje się, że jeden z problemów klubu może niebawem rozwiązać się sam.

To koniec kariery w Barcelonie. Nie będzie kolejnej umowy, sensacyjne odejście

Mowa tu o Andreasie Christensenie, który dołączył do Barcelony w 2022 roku, przechodząc z Chelsea na zasadzie wolnego transferu. Za kilka miesięcy może on odejść również za darmo.

Jakub Popiwczak: Jestem niesamowicie dumny z tego rezultatu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Informacje na ten temat podała hiszpańska "Marca". Duński obrońca nie znajduje się na szczycie listy priorytetów zarządu klubu i wiele wskazuje na to, że "Barca" pozwoli, aby jego kontrakt dobiegł końca.

- Deco od roku odnawia kontrakty ze wszystkimi swoimi kluczowymi zawodnikami i obecnie prowadzi negocjacje tylko z dwoma, ale nie osiągnięto jeszcze porozumienia: Frenkie de Jongiem i Erikiem Garcią. Z tym pierwszym porozumienie wydaje się bliskie - Laporta zapowiadał to już podczas gali Złotej Piłki - natomiast z środkowym obrońcą wciąż pozostaje wiele do ustalenia - czytamy na łamach portalu.

Frenkie de Jong oraz Eric Garcia to dwóch z czterech zawodników, którym po sezonie 2025/2026 kończy się umowa. Kolejna dwójka to oczywiście Andreas Christensen i Robert Lewandowski. Polak chciałby zostać na kolejny rok w Barcelonie, ale jego usługami mocno zainteresowany jest AC Milan.

Duńczyk z kolei raczej nie ma co liczyć na przedłużenie umowy. Obecnie inkasuje on 9 mln euro rocznie, a w umowie zagwarantowane ma jeszcze 4 mln euro bonusów. Gaża w wysokości 9-13 mln euro rocznie to ogromne obciążenie dla Barcelony.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i stadion San Siro
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski jednak zdąży? Klamka zapadła, to będzie koniec

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonyMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
Obecne kontrakt Roberta Lewandowskiego i Hansiego Flicka wygasają latem 2026 roku
Obecne kontrakt Roberta Lewandowskiego i Hansiego Flicka wygasają latem 2026 rokuAFP
Eric Garcia jest jednym z piłkarzy, dla których Hansi Flick nie widzi już raczej przyszłości w FC Barcelona
Eric Garcia jest jednym z piłkarzy, dla których Hansi Flick nie widzi już raczej przyszłości w FC BarcelonaUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja