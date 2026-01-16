Partner merytoryczny: Eleven Sports

To jednak koniec. Trauma Barcelony, 8 goli straconych. Zdumiewający komunikat

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Dokładnie miesiąc temu Marc-Andre ter Stegen rozegrał jedyne w tym sezonie spotkanie w bramce Barcelony. Wszystko wskazuje na to, że kolejnych nie będzie. Jak donosi kataloński dziennikarz Nil Sola, niemiecki golkiper jest bliski wypożyczenia do Girony. Piłkarz porozumiał się już z klubem. Transakcja ma zostać sfinalizowana w przyszłym tygodniu.

Dwóch bramkarzy podczas meczu piłki nożnej, jeden z nich znajduje się na boisku w stroju Barcelony, wskazuje coś energicznie, drugi w okrągłym wycinku kadru zakłada rękawice, skupiony na przygotowaniach przed wejściem do gry.
Wojciech Szczęsny (na małym zdj.) niebawem pozbędzie się jednego konkurenta. Marc-Andre ter Stegen jest bliski przeprowadzki do GironyEric Alonso/Getty Images / Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

W 1/16 finału Pucharu Króla mistrzowie Hiszpanii gościli na obiekcie CD Guadalajara. Mecz rozgrywany 16 grudnia ubiegłego roku zakończył się wygraną Barcelony 2:0. W ekipie zwycięzców całe spotkanie z kapitańską opaską na ramieniu zaliczył Marc-Andre ter Stegen.

To był prawdopodobnie ostatni występ Niemca w barwach "Dumy Katalonii". Rundę wiosenną obecnego sezonu spędzić ma na wypożyczeniu w Gironie. Informację podał kataloński dziennikarz Nil Sola, a rychło doniesienia te potwierdził Fabrizio Romano.

Wojciech Szczęsny będzie miał jednego konkurenta mniej. Marc-Andre ter Stegen uzgodnił warunki kontraktu z Gironą

Kiedy w sezonie 2023/24 "Blaugrana" traciła tytuł mistrza Hiszpanii, jej zmorą okazała się właśnie Girona. Niżej notowany rywal oba ligowe mecze z gigantem wygrał 4:2. Z ośmiu puszczonych bramek cztery obciążają konto ter Stegena.

Kto mógł wtedy pomyśleć, że niemiecki golkiper w niedalekiej przyszłości zostanie zawodnikiem Girony? Scenariusz zakrawał o fantastykę. Tymczasem taka opcja ma zostać zrealizowana już w przyszłym tygodniu.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

Lewandowski już wie. "Barca" podjęła decyzję ws. snajpera. Rozdział zamknięty

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Ter Stegen odejdzie na wypożyczenie. Jego umowa z Barceloną zachowuje ważność do 30 czerwca 2028 roku. W najbliższych miesiącach piłkarz musi jednak regularnie grać, by znaleźć się w kadrze Niemiec na mundial.

    W ekipie Hansiego Flicka w tej chwili 33-latek nie ma na to szans. Golkiperem pierwszego wyboru pozostaje Joan Garcia. A gotowość bojową utrzymuje niezmiennie Wojciech Szczęsny.

    W ligowej tabeli Girona zajmuje obecnie 13. miejsce. W dotychczasowych potyczkach straciła aż 34 gole, najwięcej w La Liga. Podstawowym bramkarzem zespołu jest 34-letni Paulo Gazzaniga. Niebawem przywdzieje szaty dublera.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Media: Lewandowski stracił cierpliwość. Nie chce już rozmawiać o kontrakcie

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Mallorca - Girona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Mężczyzna w szarej kurtce z krótkimi, starannie ułożonymi włosami patrzy w bok, stoi w pobliżu ciemnego tła.
      Marc-Andre ter StegenPAU BARRENA AFP
      Marc-Andre ter Stegen
      Marc-Andre ter StegenUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Marc-Andre ter Stegen
      Marc-Andre ter StegenCESAR MANSO / AFP AFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja