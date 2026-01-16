To jednak koniec. Trauma Barcelony, 8 goli straconych. Zdumiewający komunikat

W 1/16 finału Pucharu Króla mistrzowie Hiszpanii gościli na obiekcie CD Guadalajara. Mecz rozgrywany 16 grudnia ubiegłego roku zakończył się wygraną Barcelony 2:0. W ekipie zwycięzców całe spotkanie z kapitańską opaską na ramieniu zaliczył Marc-Andre ter Stegen.

To był prawdopodobnie ostatni występ Niemca w barwach "Dumy Katalonii". Rundę wiosenną obecnego sezonu spędzić ma na wypożyczeniu w Gironie. Informację podał kataloński dziennikarz Nil Sola, a rychło doniesienia te potwierdził Fabrizio Romano.

Wojciech Szczęsny będzie miał jednego konkurenta mniej. Marc-Andre ter Stegen uzgodnił warunki kontraktu z Gironą

Kiedy w sezonie 2023/24 "Blaugrana" traciła tytuł mistrza Hiszpanii, jej zmorą okazała się właśnie Girona. Niżej notowany rywal oba ligowe mecze z gigantem wygrał 4:2. Z ośmiu puszczonych bramek cztery obciążają konto ter Stegena.

Kto mógł wtedy pomyśleć, że niemiecki golkiper w niedalekiej przyszłości zostanie zawodnikiem Girony? Scenariusz zakrawał o fantastykę. Tymczasem taka opcja ma zostać zrealizowana już w przyszłym tygodniu.

Ter Stegen odejdzie na wypożyczenie. Jego umowa z Barceloną zachowuje ważność do 30 czerwca 2028 roku. W najbliższych miesiącach piłkarz musi jednak regularnie grać, by znaleźć się w kadrze Niemiec na mundial.

W ekipie Hansiego Flicka w tej chwili 33-latek nie ma na to szans. Golkiperem pierwszego wyboru pozostaje Joan Garcia. A gotowość bojową utrzymuje niezmiennie Wojciech Szczęsny.

W ligowej tabeli Girona zajmuje obecnie 13. miejsce. W dotychczasowych potyczkach straciła aż 34 gole, najwięcej w La Liga. Podstawowym bramkarzem zespołu jest 34-letni Paulo Gazzaniga. Niebawem przywdzieje szaty dublera.

Mallorca - Girona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Marc-Andre ter Stegen PAU BARRENA AFP

Marc-Andre ter Stegen Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen CESAR MANSO / AFP AFP