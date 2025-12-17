FC Barcelona rozgrywki Pucharu Króla rozpoczęła od etapu 1/16 finału i meczu z trzecioligowym CD Guadalajara. Już w poniedziałek stało się jasne, że na murawie prawdopodobnie nie zobaczymy zmagającego się z problemami zdrowotnymi Roberta Lewandowskiego. Większe szanse na występ miał Wojciech Szczęsny, który uporał się z dolegliwościami żołądkowymi i był do dyspozycji Hansiego Flicka.

Polak o miejsce między słupkami rywalizował z Marc-Andre ter Stegenem, ponieważ już wcześniej stało się jasne, że Flick da odpocząć swojemu podstawowemu bramkarzowi, Joanowi Garcii. Jego decyzję dotyczącą obsady tej pozycji poznaliśmy dopiero w momencie podania składu "Dumy Katalonii" na pucharowe starcie - wówczas okazało się, że Szczęsny rozpocznie mecz na ławce rezerwowych, a spotkanie od pierwszej minuty, i to w roli kapitana, rozpocznie ter Stegen.

"To tylko na ten mecz. Jest w formie i może udowodnić, że jest gotowy" - wyjaśnił Flick jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Hansi Flick wybrał ter Stegena. Później się tłumaczył

Niemiec, dla którego był to pierwszy mecz w sezonie, zachował czyste konto, FC Barcelona wygrała 2:0. Na pomeczowej konferencji prasowej o obsadę bramki ponownie zapytano Flicka. Tym razem szkoleniowiec zdradził nieco więcej szczegółów swojej decyzji.

Marc jest kapitanem, jest tu od 12 lat. Teraz wrócił, a ja i sztab trenerski rozmawialiśmy o tym i chcieliśmy dać mu szansę, żeby zaznaczył swój powrót. Tylko na ten mecz. Chodzi tylko o to, nic więcej, miał okazję żeby zagrać, myślę, że to było dobre dla niego, przed podjęciem kolejnych kroków

Flick dał tym samym do zrozumienia, że niemiecki bramkarz wciąż nie podjął decyzji ws. swojej przyszłości. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu spekuluje się na temat potencjalnego odejścia ter Stegena do innego klubu - "jedynką" w FC Barcelona jest Joan Garcia, z kolei Niemcowi zależy na tym, by być podstawowym bramkarzem zespołu, ponieważ walczy o powołanie na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Ostatnie doniesienia hiszpańskich mediów wskazują jednak na to, że ter Stegen woli zostać w klubie i walczyć z Garcią i Szczęsnym o miejsce w składzie niż zmienić zespół. "Sport" donosił, że usługami Niemca były zainteresowane takie kluby jak Besiktas, Bologna czy Ajax, ale ten konsekwentnie odrzucał oferty, ponieważ nie odpowiadały mu warunki finansowe. Niewykluczone jednak, że w końcu któryś z klubów sprosta oczekiwaniom 33-latka i jeszcze w styczniu zakontraktuje kapitana hiszpańskiego zespołu.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen PAU BARRENA AFP

Wojciech Szczęsny BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP