To byłaby sensacja. Agent Kloppa nie kryje ws. Realu. Przekaz do Madrytu

Niedzielne głosowanie nie było wcześniej planowane. Dopiero w trakcie sezonu Florentino Perez postanowił powiedzieć "sprawdzam" i przekonać się, czy nadal cieszy się poparciem wśród członków legendarnego klubu. Obecny prezydent ma tylko jednego rywala, ale i tak podczas kampanii nie wieje nudą. Ciekawie zrobiło się zwłaszcza w temacie trenerów. Starszy z działaczy zadeklarował powrót do stolicy Hiszpanii Jose Mourinho.

Młodszy z kolei kompletnie zaskoczył i przywołał nazwisko innego ze znanych specjalistów. "Jeśli głosujący obdarzą mnie zaufaniem w tę niedzielę, w poniedziałek 8 czerwca, to dyrektor sportowy skontaktuje się z Juergenem Kloppem, aby osobiście przekazać mu nasz projekt sportowy i naszą prośbę, aby to on, z ławki rezerwowych, poprowadził nową erę w Realu Madryt" - powiedział cytowany przez "skysports.com".

Potencjalny angaż obywatela naszych zachodnich sąsiadów w Madrycie byłby sporą sensacją. 58-latek obecnie odpoczywa od trenowania i pracuje jako dyrektor współpracy międzynarodowej klubów należących do Red Bulla. Niewykluczony jest jednak w przyszłości powrót Niemca na ławkę. Na pewno kusiłaby go oferta dużego klubu, a do takowych należy Real. Dlatego więc deklaracja kandydata na prezydenta "Królewskich" wywołała spory szum.

Juergen Klopp tylko wtedy wróci na ławkę trenerską. Ma jeden warunek

Szum, który zapewne szybko ucichnie. Powód? Błyskawiczna odpowiedź ze strony agenta ex-opiekuna Liverpoolu. "To irytujące! Juergen Klopp jest szczęśliwy w swojej roli w Red Bullu i nie ma ambicji pracy jako trener w klubie" - przekazał Florianowi Plettenbergowi ze Sky Sport. "Jedna praca, która jest dla niego szczególnie atrakcyjna w przyszłości, to reprezentacja Niemiec" - dodał autor wpisu na platformie X.

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Na razie "Die Mannschaft" prowadzi Julian Nagelsmann. Przed zespołem mistrzostwa świata. Impreza jeszcze się nie zaczęła, ale nasi zachodni sąsiedzi już mierzą się z pechem. Urazu nabawił się utalentowany Lennart Karl. Z tego powodu powołanie last minute otrzymał Assan Ouedraogo.

Juergen Klopp PAUL ELLIS AFP

Juergen Klopp GRAHAM HUNT / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP

Jurgen Klopp ma na koncie równo 200 wygranych meczów w Premier League AFP





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