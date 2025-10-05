Partner merytoryczny: Eleven Sports

To była 13. minuta. Szczęsny nie uratował Barcelony. Koszmarny błąd gwiazdora

Michał Chmielewski

W niedzielne popołudnie rozpoczęło się ligowe starcie Sevilli z Barceloną. Już po trzynastu minutach od pierwszego gwizdka grający na wyjeździe piłkarze Hansiego Flicka przegrywali po błędzie Ronalda Araujo. Urugwajczyk sprokurował rzut karny. Ostatnią nadzieją był Wojciech Szczęsny, jednak polskiemu bramkarzowi nie udało się skutecznie interweniować.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP

Około 11. minuty Ronald Araujo dopuścił się bezmyślnego faulu we własnym polu karnym. Urugwajczyk chciał zatrzymać Vargasa, który znajdował się tuż przy linii końcowej. Zawodnik Sevilli nie stanowił już praktycznie żadnego zagrożenia. Tymczasem defensor Barcelony dał pretekst sędziemu, aby całą sytuację sprawdzić na VAR-ze.

Ostatecznie arbiter podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Alexis Sanchez, który pokonał Wojciecha Szczęsnego. Były golkiper reprezentacji Polski ruszył w swoją lewą stronę, jednak reprezentant Chile posłał futbolówkę w przeciwnym kierunku. Od 13. minuty mistrzowie Hiszpanii przegrywali w Sevilli 0:1.

Barcelona "nie dojechała" na mecz. Rashford dał nadzieję

W kolejnych fragmentach spotkania gospodarze masowo tworzyli sobie dogodne sytuacje. Dwukrotnie kapitalnymi obronami popisywał się Szczęsny. Śmiało można powiedzieć, że dzięki Polakowi Barcelona w pierwszej połowie uniknęła całkowitej kompromitacji.

Za to Sevilla konsekwentnie szła naprzód. W 37. minucie drugiego gola dołożył Isaac Romero. Zadaniem Hiszpana było jedynie skierowanie piłki do pustej siatki po świetnym dograniu wspomnianego Vargasa.

To byłoby zdecydowanie najgorsze 45. minut katalońskiego zespołu pod wodzą Hansiego Flicka, gdyby nie kontaktowy gol autorstwa Marcusa Rashforda. Anglik tuż przed przerwą trafił do siatki po podaniu Pedriego, jego strzał z obrębu szesnastki był silny i celny.

Obie drużyny udały się do szatni przy wyniku 2:1 dla gospodarzy. Tak czy inaczej Flick musi zorganizować trzęsienie ziemi w szatni, aby jego zawodnicy mieli szansę na zgarnięcie trzech punktów.

Bramkarz w zielonym stroju piłkarskim pokazuje kierunek z wyciągniętą ręką, na tle stadionu pełnego kibiców, drugi zawodnik w żółto-czerwonym stroju widoczny w rozmyciu.
Wojciech SzczęsnyMutsu KawamoriEast News
Bramkarz w sportowym stroju podczas przygotowań do meczu, ujęcie skupione na koncentracji i skupieniu zawodnika, widoczne rękawice bramkarskie oraz logotyp sportowy na ubraniu.
Wojciech SzczęsnyJose BretonEast News
Bramkarz w zielonym stroju z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora Spotify stoi obok słupka bramki na tle rozmytej publiczności stadionu, trzymając rękawice bramkarskie.
Wojciech SzczęsnyDAISUKE NakashimaEast News

