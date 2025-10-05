To była 13. minuta. Szczęsny nie uratował Barcelony. Koszmarny błąd gwiazdora

Około 11. minuty Ronald Araujo dopuścił się bezmyślnego faulu we własnym polu karnym. Urugwajczyk chciał zatrzymać Vargasa, który znajdował się tuż przy linii końcowej. Zawodnik Sevilli nie stanowił już praktycznie żadnego zagrożenia. Tymczasem defensor Barcelony dał pretekst sędziemu, aby całą sytuację sprawdzić na VAR-ze.

Ostatecznie arbiter podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Alexis Sanchez, który pokonał Wojciecha Szczęsnego. Były golkiper reprezentacji Polski ruszył w swoją lewą stronę, jednak reprezentant Chile posłał futbolówkę w przeciwnym kierunku. Od 13. minuty mistrzowie Hiszpanii przegrywali w Sevilli 0:1.

Barcelona "nie dojechała" na mecz. Rashford dał nadzieję

W kolejnych fragmentach spotkania gospodarze masowo tworzyli sobie dogodne sytuacje. Dwukrotnie kapitalnymi obronami popisywał się Szczęsny. Śmiało można powiedzieć, że dzięki Polakowi Barcelona w pierwszej połowie uniknęła całkowitej kompromitacji.

Za to Sevilla konsekwentnie szła naprzód. W 37. minucie drugiego gola dołożył Isaac Romero. Zadaniem Hiszpana było jedynie skierowanie piłki do pustej siatki po świetnym dograniu wspomnianego Vargasa.

To byłoby zdecydowanie najgorsze 45. minut katalońskiego zespołu pod wodzą Hansiego Flicka, gdyby nie kontaktowy gol autorstwa Marcusa Rashforda. Anglik tuż przed przerwą trafił do siatki po podaniu Pedriego, jego strzał z obrębu szesnastki był silny i celny.

Obie drużyny udały się do szatni przy wyniku 2:1 dla gospodarzy. Tak czy inaczej Flick musi zorganizować trzęsienie ziemi w szatni, aby jego zawodnicy mieli szansę na zgarnięcie trzech punktów.

