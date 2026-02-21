Real Madryt był wtedy "świeżo" po dwóch ligowych wpadkach. W 22. kolejce ligi hiszpańskiej przegrał na wyjeździe z Espanyolem, a tydzień później zremisował z Atletico Madryt w derbach stolicy.

Właśnie wtedy przewaga Realu Madryt nad Barceloną wyraźnie stopniała - do zaledwie dwóch punktów.

Do Pampeluny Real Madryt jechał więc w kryzysie, ale również mocno nastawiony na przełamanie kiepskiej passy. Zwycięstwo dla podopiecznych Carlo Ancelottiego było obowiązkiem.

Pierwsza kontrowersja miała miejsce już w 8. minucie, kiedy Vinicius padł zahaczany w polu karnym. Sędzia uznał jednak, że kontakt nie spowodował upadku Brazylijczyka, a ten dodał wiele od siebie i nie użył gwizdka.

Szybko o tym zapomniano, bo kilka minut później Kylian Mbappe wykorzystał znakomite podanie od Fede Valverde z prawej strony i wbił piłkę do siatki z niewielkiej odległosci. Real Madryt prowadził zgodnie z oczekiwaniami.

Czerwona kartka Bellinghama zmieniła losy meczu. Real Madryt potknął się w Pampelunie

Atmosfera na Estadio El Sadar cały czas była jednak dość napięta. W 20. minucie za protesty wobec pracy sędziego żółtą kartką ukarany został Carlo Ancelotti. Real Madryt czuł, że nie ma kontroli nad tym meczem i uważał, że przeszkodą jest również kiepska praca sędziego.

W 40. minucie Munuera Montero stracił cierpliwość wobec protestów Jude'a Bellinghama. Anglik powiedział "coś" w kierunku arbitra, a ten pokazał mu czerwoną kartkę. W protokole znalazły się słowa "f** you", ale po meczu piłkarz Realu zapewniał, że powiedział słowo "off", a nie "you", co w nieco zmienia moc wypowiedzi pod względem jej obraźliwości. Po spotkaniu mówiono więc o fatalnej pomyłce, która kosztowała Bellinghama wykluczenie.

Grając w osłabieniu, Real Madryt nie "dowiózł" wyniku 1:0 do końca meczu. W 58. minucie sędzia (po interwencji VAR) przyznał słuszny rzut karny dla Osasuny, a Budimir zamienił go na bramkę.

Real Madryt mimo gry w dziesięciu w drugiej połowie starał się jeszcze wyszarpać zwycięstwo. Więcej bramek w tym meczu jednak już nie padło. Jako że Barcelona później wygrała z Rayo Vallecano 1:0, zrównała się punktami z "Los Blancos". Później wyszła na prowadzenie, które utrzymała już do końca sezonu i ostatecznie sięgnęła po mistrzowski tytuł.

W sobotę 21 lutego Real Madryt stanie przed szansą na wzięcie rewanżu na Osasunie. Drużyna prowadzona przez Alvaro Arbeloę znowu zagra na Estadio el Sadar i przyjeżdża tu w naprawdę dobrej formie, znowu mając dwupunktową przewagę nad Barceloną. Czy tym razem również zaliczy wpadkę? Odpowiedź na to pytanie poznamy w okolicach godziny 20:20.

