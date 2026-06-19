To będzie koniec przygody z Barceloną. Do Szczęsnego docierają te wieści. Definitywne rozstanie

Po latach, gdy FC Barcelona nie miała warunków finansowych, aby przeprowadzać spektakularne transakcje, obecne okienko transferowe klub zaczął mocno. Ściągnięcie w ekspresowym tempie reprezentanta Anglii odbiło się szerokim echem w sportowych mediach. Anthony Gordon jest pierwszym wzmocnieniem Dumy Katalonii przed kolejnym sezonem, ale można przypuszczać, że nie będzie on jedynym kupionym zawodnikiem.

Blaugrana od dłuższego czasu stara się o Juliana Alvareza, ale z każdym dniem maleją szanse, że tę operację uda się przeprowadzić. Zwłaszcza ze względu na twarde warunki, jakie stawia Atletico Madryt, które niekoniecznie myśli o pożegnaniu swojej gwiazdy. Jasnym jest również, że w Barcelonie nie obejdzie się bez rozstań. Kilku zawodników ma zakończyć przygodę z mistrzem Hiszpanii, a na liście "do pożegnania" jest przede wszystkim Inaki Pena.

Pena rozstanie się z Barceloną. Bramkarz chce wyjechać z Hiszpanii

Golkiper ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Elche. Choć początkowo był podstawowym zawodnikiem zespołu, z czasem tracił swoją pozycję. Tym samym nie dał żadnych argumentów, aby Barcelona pokładała w nim nadzieje na przyszłość i jak informuje "Sport", klub definitywnie chce rozstać się ze swoim zawodnikiem, choć chciano by zarobić na nim pewną kwotę. Peną zainteresowane są dwa europejskie zespoły.

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów golkiper znalazł się na celowniku Panathinaikosu Ateny i Feyenoordu Rotterdam. Bardziej zdeterminowani w walce o Penę mają być Grecy. Dla Ateńczyków Hiszpan ma być priorytetem i są mu w stanie zaoferować wysokie wynagrodzenie. To, co jednak stanowi problem z punktu widzenia Barcelony, to kwota odstępnego.

Zarówno Panathinaikos, jak i Feyenoord nie kwapią się do wykupienia zawodnika i liczą, że bramkarz rozwiąże kontrakt z Blaugraną. A że klubowi z Katalonii zależy na czasie, nie można wykluczyć i takiej opcji. Sam Pena ma być zdecydowany na wyjazd z ojczyzny i chce poszukać klubu, w którym znajdzie stabilizację i będzie pełnił ważną rolę, która pozwoli mu w przyszłości na trafienie do jeszcze lepszych zespołów.

Inaki Pena JOSE BRETON AFP

Inaki Pena GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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