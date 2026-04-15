Najsłabszy punkt drużyny FC Barcelona w dwumeczu z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów znów dał o sobie znać. Kibice "Dumy Katalonii" ponownie przekonali się, jak bardzo ich klub potrzebuje nowego środkowego obrońcy.

Od wielu tygodni w mediach panuje narracja, że wymarzonym transferem FC Barcelona jest Alessandro Bastoni, który rzekomo również byłby otwarty na taki transfer. Największym problemem mogą tu okazać się finanse. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że "Dumy Katalonii" nie będzie stać na to, aby kupić włoskiego stopera za gotówkę.

Lewandowski i Zieliński wymienią się klubowymi kolegami? Trwają rozmowy między Barceloną a Interem

Teraz Matteo Moretto podaje, że rozmowy ws. transferu Alessandro Bastoniego do FC Barcelona zaczęły się już kilka tygodni temu. Jego szczegóły są aktualnie ustalane. Włoski dziennikarz podaje, że może dojść do bardzo ciekawej wymiany.

Robert Lewandowski i Piotr Zieliński mogą wymienić się klubowymi kolegami. Na mocy tej transakcji do FC Barcelona powędrowałby Alessandro Bastoni. W przeciwnym kierunku udałby się natomiast Hector Fort - prawy obrońca "Dumy Katalonii" wypożyczony obecnie do Elche.

FC Barcelona ma być bardzo zdeterminowana, aby pozyskać Alessandro Bastoniego tego lata. Włączenie do transakcji Hectora Forta sprawiłoby, że cena za włoskiego obrońcę spadłaby dość wyraźnie.

Umowa Alessandro Bastoniego obowiązuje do 2028 roku. Jest to więc ostatnia szansa na to, aby Inter sprzedał go za naprawdę duże pieniądze. Po kolejnym sezonie Włochowi zostanie już tylko rok umowy - w takiej sytuacji jego cena spadnie drastycznie.

Bastoni w Barcelonie miałby pełnić rolę niekwestionowanego lidera formacji defensywnej. Po odejściu Inigo Martineza na tym "stanowisku" w klubie panuje wakat. Skutki takiego stanu rzeczy w Lidze Mistrzów dla Barcy były opłakane.

Portal Transfermarkt wycenia Alessandro Bastoniego na 70 milionów euro. Hectora Forta - na 12. Są to jednak tylko bardzo umowne stawki, a kluby musiałyby dogadać szczegóły transakcji, które mogą znacznie odbiegać od podanych powyżej cen.

Jeśli Robert Lewandowski pozostanie na Camp Nou, otrzymałby szansę rozegrania z Bastonim przynajmniej jednego sezonu. Wydaje się, że pojawienie się takiego zawodnika podniosłoby szansę Barcelony na wygranie Ligi Mistrzów. Dla Piotra Zielińskiego byłaby to natomiast bardzo duża strata. W barwach "Nerazzurrich" 27-latek rozegrał już prawie 300 spotkań.

