Ter Stegen za Szczęsnym w Barcelonie, a to jeszcze nie koniec. To byłby wielki powrót

Marc-Andre ter Stegen we wrześniu ubiegłego roku doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z grania praktycznie na całą resztę sezonu 2024/2025. Kiedy powrócił on już do pełni sił, to - po pierwsze - nie był już postrzegany w FC Barcelona w roli pierwszego bramkarza, a po drugie... zaczęły się jego problemy z plecami.

Golkiper musiał przejść operację i znowu nie wystąpi na murawie przez kilka najbliższych miesięcy. Jest on też de facto na wylocie z "Blaugrany", nawet mimo swych wielkich chęci pozostania w zespole i można śmiało powiedzieć, że jego kariera weszła w pewien zakręt. Również na polu reprezentacyjnym.

LOSC Lille - AS Monaco FC 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Piętrzą się kłopoty ter Stegena. Najpierw w Barcelonie, teraz w reprezentacji

Brak gier w klubie z wielkim prawdopodobieństwem przełoży się na pozycję ter Stegena w kadrze Niemiec i potencjalny występ na mistrzostwach świata 2026. Na rolę "jedynki" czyha w tym przypadku sporo konkurentów - Oliver Baumann, Alexander Nubel czy Noah Atubolu. Do tego za naszą zachodnią granicą forsowana jest obecnie jeszcze jedna koncepcja...

Hermann Gerland, były piłkarz VfL Bochum, a potem trener, przez lata związany przede wszystkim z Bayernem Monachium (w roli szkoleniowca rezerw i asystenta w ekipie seniorskiej) w telewizji ZDF wprost stwierdził, że najlepszą opcją dla "Die Mannschaft" byłby powrót... Manuela Neuera.

39-latek w sierpniu ubiegłego roku ogłosił rozbrat z kadrą, ale wciąż pozostaje aktywnym graczem Bayernu. "Będzie grał jeszcze przez kilka lat" - uważa Gerland, który wysłał jasny sygnał do selekcjonera Juliana Nagelsmanna.

Jeśli Niemcy chcą cokolwiek osiągnąć, Nagelsmann musi wystawić [na bramce] najlepszego zawodnika. A tym zawodnikiem jest Manuel Neuer

Niemcy są faworytami swojej grupy w el. MŚ 2026

Niemcy rozpoczną swoje zmagania w kwalifikacjach do MŚ 2026 na początku września, mierząc się ze Słowacją na wyjeździe. W grupie A ponadto znalazły się jeszcze Irlandia Północna i Luksemburg - przynajmniej na papierze wydaje się więc, że "Die Mannschaft" powinno mieć prostą drogę do udziału w mundialu.

Marc-Andre ter Stegen LLUIS GENE AFP

Marc-Andre ter Stegen MATTHIEU MIRVILLE AFP