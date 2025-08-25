Ter Stegen za Szczęsnym w Barcelonie, a to jeszcze nie koniec. To byłby wielki powrót
Marc-Andre ter Stegen wypadł z gry z powodu kontuzji na kilka miesięcy, ale nawet będąc obecnie w pełni sił znalazłby się on w hierarchii bramkarzy FC Barcelona nie tylko za nowym nabytkiem klubu, Joanem Garcią, ale i za Wojciechem Szczęsnym. Sytuacja Niemca w klubie jest - krótko mówiąc - trudna, a wielkie problemy może on mieć również na froncie reprezentacyjnym, zwłaszcza, że w jego ojczyźnie mówi się już o wielkim powrocie największego przez lata kadrowego rywala "MAtS-a".
Marc-Andre ter Stegen we wrześniu ubiegłego roku doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z grania praktycznie na całą resztę sezonu 2024/2025. Kiedy powrócił on już do pełni sił, to - po pierwsze - nie był już postrzegany w FC Barcelona w roli pierwszego bramkarza, a po drugie... zaczęły się jego problemy z plecami.
Golkiper musiał przejść operację i znowu nie wystąpi na murawie przez kilka najbliższych miesięcy. Jest on też de facto na wylocie z "Blaugrany", nawet mimo swych wielkich chęci pozostania w zespole i można śmiało powiedzieć, że jego kariera weszła w pewien zakręt. Również na polu reprezentacyjnym.
Piętrzą się kłopoty ter Stegena. Najpierw w Barcelonie, teraz w reprezentacji
Brak gier w klubie z wielkim prawdopodobieństwem przełoży się na pozycję ter Stegena w kadrze Niemiec i potencjalny występ na mistrzostwach świata 2026. Na rolę "jedynki" czyha w tym przypadku sporo konkurentów - Oliver Baumann, Alexander Nubel czy Noah Atubolu. Do tego za naszą zachodnią granicą forsowana jest obecnie jeszcze jedna koncepcja...
Hermann Gerland, były piłkarz VfL Bochum, a potem trener, przez lata związany przede wszystkim z Bayernem Monachium (w roli szkoleniowca rezerw i asystenta w ekipie seniorskiej) w telewizji ZDF wprost stwierdził, że najlepszą opcją dla "Die Mannschaft" byłby powrót... Manuela Neuera.
39-latek w sierpniu ubiegłego roku ogłosił rozbrat z kadrą, ale wciąż pozostaje aktywnym graczem Bayernu. "Będzie grał jeszcze przez kilka lat" - uważa Gerland, który wysłał jasny sygnał do selekcjonera Juliana Nagelsmanna.
Jeśli Niemcy chcą cokolwiek osiągnąć, Nagelsmann musi wystawić [na bramce] najlepszego zawodnika. A tym zawodnikiem jest Manuel Neuer
Niemcy są faworytami swojej grupy w el. MŚ 2026
Niemcy rozpoczną swoje zmagania w kwalifikacjach do MŚ 2026 na początku września, mierząc się ze Słowacją na wyjeździe. W grupie A ponadto znalazły się jeszcze Irlandia Północna i Luksemburg - przynajmniej na papierze wydaje się więc, że "Die Mannschaft" powinno mieć prostą drogę do udziału w mundialu.