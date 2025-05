Ter Stegen wpuścił trzy gole. Teraz zabrał głos. Jasny sygnał dla Szczęsnego

W meczu przedostatniej kolejki tego sezonu La Liga Hansi Flick zdecydował, że między słupkami stanie Marc-Andre ter Stegen. Niemiec, który kilka tygodni temu wrócił do zdrowia po ciężkiej kontuzji, nie zanotował zbyt udanego spotkania. W starciu z Villarrealem skapitulował trzykrotnie, a jego drużyna przegrała 2:3. Co do powiedzenia miał rywal Wojciecha Szczęsnego niedługo po ostatnim gwizdku? Jego słowa nie pozostawiają żadnych złudzeń.