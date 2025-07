Ter Stegen w końcu się ugiął. Przełomowe wieści ws. bramkarza Barcelony. Szczęsny może odetchnąć z ulgą

Wszystko co dobre szybko się kończy - zapewne z takim hasłem do klubowego ośrodka szkoleniowego wracali z urlopów niektórzy piłkarze FC Barcelony. Niemniej obecni mistrzowie Hiszpanii muszą rozpocząć intensywne przygotowania do nadchodzącej kampanii, która będzie równie, jeśli nie bardziej wymagająca od sezonu 2024/2025.

Wraz z pozostałymi kolegami w siedzibie zespołu zameldował się także Marc-Andre ter Stegen, który już od pewnego czasu sprawia mnóstwo kłopotów FC Barcelonie. Klub jasno daje bowiem do zrozumienia, iż nie ma dłużej zamiaru korzystać z usług swojej byłej "jedynki". 33-latek zdaje się jednak nie przyjmować do siebie tej wiadomości, wciąż będąc przekonanym o możliwości swojej walki, o występy w pierwszym składzie. Nawet teraz, kiedy zawodnicy przystąpili do intensywnych treningów, Niemiec miał zacząć prowadzić swego rodzaju grę. Mimo to ostatnimi czasy pojawił się punkt zwrotny ws. ter Stegena. Istnieją bowiem pewne przesłanki świadczące o tym, że Niemiec mógł w pewnym stopniu zmienić swoje nastawienie.

Agent ter Stegena bada rynek. Bramkarz FC Barcelony ma w czym wybierać

Z doniesień hiszpańskich mediów wynika, że mimo dotychczasowych słów ter Stegena, jego agent wciąż pozostaje czujny. Ma on nieustannie badać rynek, poszukując najlepszych ofert dla swojego klienta, gdyby ten zdecydował się jednak opuścić szeregi FC Barcelony.

Jakie alternatywy ma zatem posiadać niemiecki golkiper? Jedną z nich jest AS Monaco. Klub z księstwa od pewnego czasu buduje dość ciekawy projekt, ściągając do siebie takich zawodników jak klubowy kolega ter Stegena, Ansu Fati, czy były piłkarz kilku piłkarskich potęg Paul Pogba. Nic dziwnego, że i między słupkami władze tego zespołu widzą miejsce dla bramkarza światowej klasy.

Drugim z zespołów, chętnych na pozyskanie Niemca, jest turecki Galatasaray. Ten klub przewijał się już w dyskusjach odnośnie do ewentualnego odejścia ter Stegena z Barcelony. Ruch ten miał być ponoć bliski sukcesu, jednak ostatecznie spalił on na panewce. Niemniej ekipa ze Stambułu wciąż myśli o podboju Europy, w czym przydałby im się golkiper obyty na arenie międzynarodowej.

Galatasaray upatrzyło sobie jednak również niedawnego bohatera półfinałowego starcia Ligi Mistrzów - Yanna Sommera. Istnieje szansa, że 36-latek zmieni więc miejsce pobytu na Turcję, a wtedy ter Stegen znaleźć się ma na celowniku poszukującego następcy Szwajcara Interu Mediolan.

Ter Stegen nie może więc narzekać na brak zainteresowania swoją osobą. Ciężko jednak określić, czy jego odejście, do któregoś z wymienionych zespołów może zostać sfinalizowane. Niemiec wciąż pozostaje bowiem głuchy na głosy mówiące o konieczności jego opuszczenia FC Barcelony. 33-latek chce podjąć aktywną walkę z nowo nabytym Joanem Garcią oraz Wojciechem Szczęsnym. Niemniej ter Stegen musi rozważyć opcję opuszczenia Katalonii, a to między innymi ze względu na zbliżający się mundial 2026, w którym z pewnością bramkarz będzie chciał wziąć udział. Do tego potrzebne są jednak regularne występy, o czym nie tak dawno mówił jeden z rodaków golkipera FC Barcelony.

Marc-Andre ter Stegen NurPhoto via AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen, Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Hansi Flick FABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP AFP

„Absolutnie fantastyczni!” – Flick chwali piłkarzy Barcelony po trudnym zwycięstwie AP © 2025 Associated Press