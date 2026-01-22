Ter Stegen poza Barceloną, Romano ujawnił kulisy. Tak Szczęsny stracił rywala

W połowie grudnia ubiegłego roku Marc-Andre ter Stegen - po wielu miesiącach leczenia kontuzji pleców - otrzymał w końcu zielone światło na grę i na pełne 90 minut stanął w bramce FC Barcelona w starciu z Guadalajarą w Pucharze Króla.

Jak się okazuje to będzie jego jedyny występ w barwach "Blaugrany" w kampanii 25/26 - Niemiec bowiem do końca bieżącego sezonu został wypożyczony do Girony. Kilka ciekawych szczegółów związanych z tym faktem przedstawił specjalista od rynku transferowego, Fabrizio Romano, który był gościem programu "Okno transferowe" na kanale "Meczyki".

Ter Stegen zmienił zdanie ws. przenosin z Barcelony. Jeden aspekt był kluczowy

"Na początku sezonu Ter Stegen nie myślał o odejściu na wypożyczeniu, ale przybycie Joana Garcii zmieniło sytuację" - stwierdził wprost dziennikarz (cytat za materiałem Mateusza Jankowskiego w serwisie Meczyki.pl). Zarząd klubu zresztą od początku nie ukrywał, że zależy mu na odmłodzeniu pozycji "jedynki", a wsparciem dla Garcii w roli bardziej doświadczonego kolegi po fachu miał być i tak Wojciech Szczęsny.

To jest wypożyczenie bez opcji wykupu, więc golkiper latem wróci do Barcelony. Wtedy obie strony poszukają nowego rozwiązania, ponieważ myślę, że to może być koniec Ter Stegena w Barcelonie

Tym samym zapowiada się na to, że przygoda Niemca w jednym z najbardziej utytułowanych zespołów na świecie dobiegnie ostatecznie końca po 12 latach - "MAtS" związał się bowiem z Barceloną w 2014 roku, przechodząc do hiszpańskiego potentata z Borussii Moenchengladbach.

Włoski dziennikarz wspomniał o jeszcze jednym istotnym aspekcie, który mimo wszystko motywował bramkarza do zmiany - kwestia utrzymania przez niego pozycji w niemieckiej kadrze, co bez dwóch zdań jest skorelowane z liczbą minut spędzanych na boisku w rozgrywkach klubowych. "Pozostaje pierwszą opcją dla selekcjonera Juliana Nagelsmanna (na MŚ 2026 - dop. red.), więc dlatego doszło do tego wypożyczenia" - orzekł Romano.

Marc-Andre ter Stegen rozpoczyna walkę o uznanie w Gironie. Szansa na debiut już niedługo

Marc-Andre ter Stegen szansę na debiut w barwach Girony będzie mieć 26 stycznia, kiedy to "Blanc-i-Vermells" zmierzą się w lidze z Getafe. Należy jednak nadmienić, że przecież nie od razu może on być w stanie wskoczyć w miejsce Paulo Gazzanigi, dotychczas pewniaka w układance trenera Michela.

Nie można też zapomnieć tu o jeszcze jednym intrygującym fakcie - przed Gironą cały czas pozostaje jeden mecz w Primera Division przeciwko "Barcy", zaplanowany na 15 lutego. Szansa, że "MAtS" wystąpi wówczas przeciwko "Dumie Katalonii" jest bardzo niska, ale nie zerowa.

