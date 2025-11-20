Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ter Stegen otrzymał ultimatum, gorąco w Barcelonie. Wiadomość dotarła do Szczęsnego

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Marc-Andre ter Stegen na początku sezonu musiał poddać się kolejnej operacji, przez co FC Barcelona musiała pożegnać się z planami pozbycia się go w trakcie letniego okienka transferowego. Wojciech Szczęsny wygrał z nim rywalizację, ale pojawił się nowy konkurent - Joan Garcia, który wskoczył do wyjściowego składu. W ostatnim czasie w Barcelonie zrobiło się gorąco za sprawą ultimatum, jaki miał otrzymać Niemiec. Wiadomość dotarła już do Szczęsnego.

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyMateo Villalba/Getty Images / SIPAUSA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Niektórzy kibice mogli zdążyć już zapomnieć, że Marc-Andre ter Stegen pozostaje wciąż zawodnikiem FC Barcelona. Niemiec na przestrzeni ostatniego roku rozegrał raptem dwa spotkania, co podyktowane było poważnymi problemami zdrowotnymi. Kiedy jednak wrócił już pod koniec ubiegłej kampanii do zdrowia, przegrywał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym.

FC Barcelona chce się pozbyć Ter Stegena. Absencja Niemca coraz dłuższa

"Duma Katalonii" starała się za wszelką cenę pozbyć go latem, a relacje pomiędzy kapitanem i klubem były bardzo napięte. Można jednak powiedzieć, że bramkarz "ograł" Barcę - zdecydował się na operację, która przekreśliła jego szanse na transfer i tym samym pozostał on w drużynie.

    Zamiary mistrzów Hiszpanii się jednak nie zmieniły - Wojciech Szczęsny i pozostali piłkarze mogą się już na dobrą sprawę pożegnać z Ter Stegenem, który wobec transferu Joana Garcii spadł w hierarchii na pozycję numer trzy. Na horyzoncie pojawiły się już z resztą zainteresowane kluby na czele z Besiktasem.

    Ter Stegen otrzymał ultimatum. Musi odejść z Barcelony

    Dziennikarze "Mundo Deportivo" ujawnili, że reprezentant Niemiec miał otrzymać nawet ultimatum od Juliana Nagelsmanna. Nie jest tajemnicą, że Ter Stegenowi bardzo zależy, żeby grać na mistrzostwach świata jako jedynka w kadrze. Selekcjoner zapowiedział jednak, że będzie to możliwe wyłącznie jeśli golkiper zacznie regularnie grać. A na to w Barcelonie nie ma już obecnie szans.

    Z tego samego źródła dowiadujemy się również, że na ten moment FC Barcelona nie otrzymała żadnych ofert za bramkarza. Klub liczy jednak, że takowe się pojawią, gdy wróci on do pełni zdrowia, a także nieco bliżej otwarcia zimowego okienka.

    Wiadomość o planach Barcy dotyczących Ter Stegena nie jest dla Wojciecha Szczęsnego z pewnością żadną tajemnicą. Polak na ten moment ma pewną pozycję w klubie, a pod nieobecność Joana Garcii pokazał się z dobrej strony w wielu spotkaniach, jak choćby w El Clasico.

    Bramkarz w zielonym stroju stoi na murawie stadionu z uniesionymi rękami, trzymając buty, wokół inni zawodnicy oraz operatorzy kamer, w tle rozmyta publiczność.
    Marc-Andre ter StegenGUILLERMO MARTINEZNewspix.pl
    Bramkarz w pomarańczowym stroju, stojący na murawie z piłką w rękach podczas meczu piłkarskiego, otoczony tłumem kibiców ubraną na biało.
    Wojciech SzczęsnyJose BretonAFP
    Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny
    Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

