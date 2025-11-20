Niektórzy kibice mogli zdążyć już zapomnieć, że Marc-Andre ter Stegen pozostaje wciąż zawodnikiem FC Barcelona. Niemiec na przestrzeni ostatniego roku rozegrał raptem dwa spotkania, co podyktowane było poważnymi problemami zdrowotnymi. Kiedy jednak wrócił już pod koniec ubiegłej kampanii do zdrowia, przegrywał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym.

FC Barcelona chce się pozbyć Ter Stegena. Absencja Niemca coraz dłuższa

"Duma Katalonii" starała się za wszelką cenę pozbyć go latem, a relacje pomiędzy kapitanem i klubem były bardzo napięte. Można jednak powiedzieć, że bramkarz "ograł" Barcę - zdecydował się na operację, która przekreśliła jego szanse na transfer i tym samym pozostał on w drużynie.

Zamiary mistrzów Hiszpanii się jednak nie zmieniły - Wojciech Szczęsny i pozostali piłkarze mogą się już na dobrą sprawę pożegnać z Ter Stegenem, który wobec transferu Joana Garcii spadł w hierarchii na pozycję numer trzy. Na horyzoncie pojawiły się już z resztą zainteresowane kluby na czele z Besiktasem.

Najlepsi dryblerzy europejskich eliminacji do MŚ 2026! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ter Stegen otrzymał ultimatum. Musi odejść z Barcelony

Dziennikarze "Mundo Deportivo" ujawnili, że reprezentant Niemiec miał otrzymać nawet ultimatum od Juliana Nagelsmanna. Nie jest tajemnicą, że Ter Stegenowi bardzo zależy, żeby grać na mistrzostwach świata jako jedynka w kadrze. Selekcjoner zapowiedział jednak, że będzie to możliwe wyłącznie jeśli golkiper zacznie regularnie grać. A na to w Barcelonie nie ma już obecnie szans.

Z tego samego źródła dowiadujemy się również, że na ten moment FC Barcelona nie otrzymała żadnych ofert za bramkarza. Klub liczy jednak, że takowe się pojawią, gdy wróci on do pełni zdrowia, a także nieco bliżej otwarcia zimowego okienka.

Wiadomość o planach Barcy dotyczących Ter Stegena nie jest dla Wojciecha Szczęsnego z pewnością żadną tajemnicą. Polak na ten moment ma pewną pozycję w klubie, a pod nieobecność Joana Garcii pokazał się z dobrej strony w wielu spotkaniach, jak choćby w El Clasico.

Marc-Andre ter Stegen GUILLERMO MARTINEZ Newspix.pl

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP