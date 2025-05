Ter Stegen żegna się ze stadionem olimpijskim. W ostatnim meczu zawiódł drużynę

To koniec ery na Montjuic. FC Barcelona wraca na Camp Nou, przeprowadzka już ruszyła

Mimo słabej formy ter Stegena trudno nawet podejrzewać, że klub latem będzie chciał go sprzedać. Niemiec najprawdopodobniej otrzyma swoją szansę na powrót do formy, a ostateczna decyzja ws. tego, czy pierwszym bramkarzem będzie on czy Wojciech Szczęsny, należy do Hansiego Flicka. Oczywiście pod warunkiem, że polski bramarz przedłuży umowę z klubem.